“Me encantaría trabajar en televisión”: María Paz Arancibia se sincera sobre su futuro laboral luego de su paso por ‘Sígueme’

María Paz Arancibia, periodista, exrostro de Chilevisión y con un breve paso por el programa farandulero “Sígueme” (TV+), se sinceró sobre los planes que tiene para su futuro laboral y acerca de su trabajo como creadora de contenido en una plataforma para adultos.

Bajo este contexto, en conversación exclusiva con FMDOS, reconoció que no le cierra las puertas a nuevas oportunidades en la pantalla chica.

No obstante, confesó que, hasta el momento, no ha recibido ofertas de este tipo en otros canales, aunque sí algunas que le parecen llamativas. “Sí he tenido algunos ofrecimientos para futuros realities, pero la verdad es que por ahora no tengo la urgencia de encontrar trabajo”, sostuvo.

Luego, agregó que “afortunadamente tengo un colchón financiero para por ahora, por ejemplo, estar disfrutando de mis vacaciones. Pero me encantaría trabajar en televisión, eso no depende de mí. Depende de que alguien me quiera ahí”.

En relación a un posible regreso a la prensa, la comunicadora lo descartó inmediatamente, pese a que le encanta: “No tengo ganas de volver a prensa, me encanta y es mi gran amor, siempre lo será” , aclaró.

De hecho, respecto a su paso por el noticiero de CHV, María Paz detalló que “gracias a la escuela de Chilevisión Noticias yo considero que tuve una formación impecable y aprendí un montón, pero como la prensa sacrifica, es desgastante con horarios locos y yo tenía muchas ganas de que mi vida se ordenara un poquito”.

Sobre su experiencia en plataforma para adultos

Ahora que Arancibia está alejada de la TV, aseguró que retomará su trabajo en Arsmate, puesto que ha estado un tanto inactiva por las experiencias que ha vivido laboralmente.

“Entre tanto cambio que se llevó mi salida de Chilevisión, la incorporación en el ‘Sígueme’, la exposición mediática y entremedio la casa, lo doméstico, la crianza, etcétera, he estado súper flojita con eso”, dijo.

Por último, la joven periodista mencionó que “ahora ya tengo definitivamente más tiempo poder reanudar la actividad con la plataforma, porque ahí tengo ahí muchos suscriptores que están echándome de menos”.