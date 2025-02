“Me quedé sin palabras”: Carmen Gloria Arroyo cuenta el motivo que la llevó a dar el “sí” a la propuesta de matrimonio de Bernado Borgeat

Hace un par de semanas, la abogada y profesional de Televisión Nacional de Chile (TVN), Carmen Gloria Arroyo, mediante sus redes sociales, compartió una decisión muy importante que tomaron con su pareja.

Específicamente, la letrada confirmó que se casará con el argentino Bernado Borgeat, luego de doce años de mantener una relación.

En la misma línea, FMDOS le consultó a Carmen Gloria sobre esta propuesta de compromiso y el “sí” que le dio al parrillero trasandino tras una romántica jugada de Bernardo.

“Realmente no lo teníamos en nuestros planes, de hecho, habíamos conversado que no lo necesitábamos, para qué, entonces nunca me lo esperé. Porque para mí estaba clara la decisión”, fueron las primeras palabras de Arroyo.

“Cuando Bernardo me sorprende, en complicidad con mis hijos, porque preparó la instancia con ellos, quedé absolutamente en shock, no supe qué decir, me quedé sin palabras. Como dice un amigo, ha sido el único hombre que me ha dejado sin palabras, no sabía qué decir, tanto así que Bernardo en un minuto me dice ‘eh che decíme algo, decíme sí o no pero decíme algo’ jajaja. Obviamente le dije que sí”, continuó la profesional de TVN.

“Sigo muy emocionada, pero estamos los dos tremendamente entusiasmados, es tema recurrente todos los días en la casa con nuestros hijos, soñamos con cómo lo vamos a hacer, qué queremos y hemos conversado harto respecto a por qué estamos en esto si habíamos dicho que no y la decisión tiene que ver con un proceso personal de Bernardo, con una decisión de él y que yo no podía decirle más que sí, si yo también estoy segura que él es lo que quiero por el resto de mi vida. Siento que es lo que hemos formado estos 12 años de caminar juntos, una hermosa familia con mis hijos, sus hijos y nosotros, principalmente nosotros, es lo que queramos que siga pasando, que podamos ojalá recorrer la última etapa de la vida juntos, acompañándonos”, sentenció la abogada de 59 años.