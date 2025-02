“Mi hija no sabe que mi hermana existe”: Daniella Campos habló sobre esta decisión personal que tomó en su familia

Dentro de la conversación que mantuvo Daniella Campos con Mario Velasco en el programa “Zona de estrellas”, ella entregó una revelación sobre su vida personal la cual está íntimamente ligada con su hermana gemela Denisse. Esta última está en la palestra después de ser detenida tras protagonizar un altercado en un bar.

“Mi hija no sabe que mi hermana existe. La Maite no sabe que mi hermana existe porque yo también quise protegerla de esto y era muy difícil para mí poder explicar...”, dijo entre lágrimas.

“Cuando yo me convertí en mamá para mí fue lo más fuerte porque... Cuando una persona está enferma no tiene control. Lo más difícil es saber en qué momento se van a romper los límites y hasta dónde va a llegar el límite. Y yo no podía exponer a mi hija a eso”, explicó.

Siguiendo esta discusión, la gemela reveló que su hija nunca había visto una imagen de su hermana. “No sabe que yo tengo una hermana que se parecía a mí, no sabe nada del nombre Denise”, complementó.

Ella dijo que es inevitable que sepa de la identidad de su hermana, “me imagino cuando ella crezca ahí. Claramente queda muy poco, ya tienen nueve año”, añadió.

A pesar de esto, Campos confesó que todavía no está preparada para ese momento, ni sabe bien qué va a decir. “Va a ser un momento difícil de explicar, pero va a saber la verdad, la cual no me corresponde a mí hacerla pública. Por eso guardé silencio tanto tiempo, prefería que dijeran que estábamos peleadas”, admitió.

Captura: Zona de Estrellas

El mito que intentó robarle el hijo a su hermana

De igual forma, el animador le preguntó sobre un mito que se ha instalado en la farándula por la misma Denisse, quien aseguró que Daniella intentó “robarle a su hijo”. Él se disculpó por sacar este tema a colación, pero la panelista accedió a hablar de aquello.

“Parte del proceso de esta enfermedad yo creo que son... No soy una experta ni doctora, pero siento que muchas de las de las situaciones que se han presentado públicamente son parte de delirios”.

“Convengamos que jamás yo hubiese querido robarle el hijo a mi hermana, sino que yo estaba muy preocupada del hijo de mi hermana, siempre lo he estado porque es mi sobrino. Aclaro que mi hermana solo tiene un hijo y que es un hombre que tiene más de treinta años”, aclaró.

“Claramente escuchar esas cosas fueron tremendamente fuertes para mí y créeme que he tenido que escuchar cosas mucho peores que esas, y también en forma pública. No quizás en los medios, pero sí delante de equipos de trabajo y he escuchado cosas que no sé cómo decirlas... Me gritó asesina una vez”, dijo entre lágrimas. Al ser consultada por qué, ella prefirió reservarse las razones.