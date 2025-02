Paty Maldonado defiende a Pablo Herrera por sus dichos contra Maite Orsini: “Le dieron licencia y a los segundos fue a hueve...”

En un nuevo capítulo de “Hay que Decirlo”, Patricia Maldonado se lanzó sin filtro contra Maite Orsini tras defender los dichos de Pablo Herrera en contra de la diputada, asegurando que eran totalmente ciertos.

Cabe destacar que, el cantante está en el centro de la polémica hace un par de días, esto luego de lanzar comentarios machistas en contra de la parlamentaria.

En este contexto, es donde la panelista de “Tal Cual” salió en defensa del compositor.

“¿Por qué un artista no se puede meter en política y por qué los diputados y senadores se pueden mandar las cagas más grandes en este país? Y uno no tiene derecho a decirles ninguna hue... en su cara, ¿por qué no? Paren la huea… qué más farándula… para qué viene con leseras si uno le paga a los diputados y a los senadores para que representen a nuestro pueblo, para que hagan proyectos y no para que anden hueve...”, partió señalando.

Una nueva crítica a Maite Orsini

De pasada, lanzó un comentario criticando las acciones de la diputada, quien ha protagonizado varios escándalos este último tiempo por su relación con Jorge Valdivia.

“Y más encima tengo que sacar de mi bolsillo para que los hueo... hueven. Si a ti te gusta la cama, es tu problema. Es normal que te guste la cama, y si se quiere acostarse con cualquier hue... da lo mismo. Pero momentito, le dieron licencia y a los segundos fue a hueve... y a reírse de toda la gente que pide licencia y que tiene que estar todo el día en su casa”, desató sus dardos la cantante.

“¡Déjate de huevería...! Eso es causar polémica. Lo que dice Pablo ahora, en muchas cosas, tiene mucha razón. Al que le guste, le guste y al que no, mala cuea”, aseguró.

En esa línea, Paty también se refirió al conflicto entre Pablo Herrera y Daniela Aránguiz, ya que esta última le prestó ropa a Orsini.

“Mira yo le tengo un gran cariño a la Daniela, y le tengo un gran cariño a Pablo, por lo tanto, no estoy en condiciones morales para referirme a ninguno de ellos porque puedo traicionarlos porque hablar de cualquiera de ellos sería traicionarlos dentro de mis cánones. Yo soy muy leal por eso voy a guardar mi opinión”, sentenció.