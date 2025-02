Sergio Rojas arremetió contra Andrés Caniulef tras enterarse de su diagnóstico de VIH por la prensa: “Mezquino, egoísta”

Tan solo minutos después del pronunciamiento de Andrés Caniulef sobre su diagnóstico de VIH, Sergio Rojas rompió el silencio y no para bien. La molestia del periodista surgió luego de enterarse por la prensa que su expareja era seropositivo.

Como se sabe el chico reality se sinceró con el público a través de Palabra de Honor y posteriormente con diario LUN, donde reveló que desde 2017 convive con el virus en su cuerpo. También recalcó que tan solo seis meses después era indetectable e intransmisible.

Sergio Rojas Captura: Que te lo digo de Zona Latina

Sergio Rojas explotó en televisión

Sin embargo, quien no tomó del todo bien la noticia fue Sergio Rojas. En plena transmisión de ‘Que te lo digo’, el periodista de espectáculos dedicó varios minutos para hacerle un reclamo formal al panelista de ‘Hay que decirlo’ por no mencionar durante su relación amorosa que tenía VIH.

El conductor de televisión recalcó que, a pesar de ser intransmisible, Andrés Caniulef debió sincerarse con él. Durante su pronunciamiento, no solo lo tildó de irresponsable, también le dijo mezquino y egoísta por reservarse la información.

“Te lo digo, Andrés, con todo el cariño del mundo (…) Yo creo que cuando uno tiene una amistad con una persona, cuando uno se besa con una persona, cuando uno tiene sexo con una persona, cuando uno se acuesta, se levanta, lo que sea, con una persona, debe, por una cosa de lesa humanidad, decirle a esa persona: ‘sabes qué, tengo VIH, soy indetectable’”, le dijo Rojas a quien fue su pareja desde 2021 hasta 2022.

Según mencionó cada persona debería tener la opción de decidir si estar o no con una persona con VIH. “No tomes una decisión por mí, que yo quiero tomar”, agregó el periodista. “No estoy diciendo que el VIH sea terrible y que me voy a contagiar porque me miraron, pero creo tener el derecho a decir ‘no’”, enfatizó.