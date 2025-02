Trabajadora reveló motivo que inició violenta reacción de Denisse Campos en Viña del Mar

“Todo partió cuando le dije que baje los pies de la mesa y se enojó, llamándome rota de mierd... y a mi compañero maric... culia... constantemente”. Ese habría sido el motivo que desató el enojo de Denisse Campos contra los trabajadores de un bar de Viña del Mar.

“Luego se amarró los zapatos arriba del sillón y dos segundos después dice que ‘nadie tiene los pies en el sillón’. ‘¿Sabís que maric..., te voy a dejar la zorr... tú no sales en la tele'“.

En varios videos se ve la violenta reacción que tuvo la hermana de Daniella Campos contra los empleados, quienes acusaron dichos homofóbicos en su contra.

“La Denisse me escupió y me tiró una silla. Me sacó la uña con silla. Le pega a mi compañero y me escupe. Rompe la ventana. Su amiga nos tira la silla y me saca la uña”, relata la joven en sus historias de Instagram.

Luego, publica otra fotografía donde se ve a su compañero intentando convencerlas para que paguen la cuenta y se retiren, mientras ellas siguen sentadas en el sillón, haciendo caso omiso.

“Aquí mientras se le intenta cobrar la cuenta continúa con sus comentarios discriminatorios y despectivos como ‘el tiene un piquito’. ‘No quiero ver tu...homsexual’. ‘Estoy pagando para ver un pic... chico’. ‘Sal de aquí maric... culia...”.

Posteriormente, salió a la vía pública donde comenzó a gritar y habría realizado amenazas de muerte contra la trabajadora.

Denisse Campos quedó detenida

Producto de la violenta reacción, Denisse Campos quedó detenida y pasó la noche en la comisaría. Esta mañana constató lesiones en un centro asistencial y pasó a control de detención.

Fue formalizada por el delito de daño simple y amenazas. Los daños fueron valorizados en 150 mil pesos.

Además, se solicitó las medida cautelar de prohibir el acercamiento de Campos al local comercial.