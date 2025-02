“Yo espero mi redención televisiva”: Karol Lucero sobre una posible segunda oportunidad en la pantalla chica

Durante febrero, Karol Lucero será partícipe de dos galas. En primer lugar, el próximo jueves 13, desde Chicureo, se vivirá la segunda edición de los Super Like Awards, organizada por Like Media y de la mano del comunicador. Por otro lado, es uno de los rostros televisivos invitados a la Gala del Festival de Viña del Mar del próximo viernes 21.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el empresario dejó de formar parte de Mega en 2019, bajo el contexto del Estallido Social, y hasta el momento no ha regresado a la pantalla chica.

En la misma línea, en conversación exclusiva con FMDOS, Karol fue consultado respecto a su posible regreso a la TV, teniendo en consideración que a ciertas figuras les dieron otra chance, como Patricia Maldonado y José Miguel Viñuela.

“De alguna u otra manera, sí, yo espero mi redención televisiva. A mí se me ha cuestionado por muchas cosas, pero nunca por algún delito. Nunca he tenido una denuncia formal en ningún lugar ni he recibido un ataque de alguien por las acusaciones que se me imputaban. Siempre he estado tranquilo, pero afortunadamente, nunca se me cuestionó por mi trabajo”, sostuvo Lucero.

En relación a los episodios por los que el comunicador fue cuestionado, dijo que “estoy esperando el momento. Creo que ya he demostrado que soy un tipo resiliente, he ofrecido disculpas por las cosas en las que me he equivocado, con quizás, comentarios o actitudes que obedecen a otra generación. Pero si hay alguien que crea que debía haber pagado, creo que ya es suficiente todo el tiempo que ha pasado“.

Luego, agregó que “entonces, no creo que haya alguien que diga: ‘No, este weó… no ha pagado’, porque no he cometido ningún delito grave. Una pena aflictiva es de tres años y un día, y yo ya llevo cinco años aguantando muchas cosas en redes sociales, como si de verdad hubiese cometido algún crimen".

Finalmente, a la ‘Radio De Los Dos’ le confesó que “pero esas cosas me tienen tranquilo porque me ha dado muchas herramientas para madurar, para crecer como persona, para aprender otras habilidades. He podido viajar por el mundo, lo que entrega una cultura súper importante, para conocerse a uno mismo. He estudiado para ser piloto de avión, soy paracaidista, soy buzo nivel avanzado, he tomado diplomados de economía, entonces, me he preparado paralelamente, aprovechando las oportunidades que no tuve antes”.