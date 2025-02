Claudia Schmitd contó su verdad detrás de su salida de “Zona de estrellas”: “Si yo hubiese denunciado, este canal no hubiese sido lo mismo”

A finales de diciembre del año pasado, la panelista de “Zona de estrellas”, Claudia Schmitd, abandonó el set del programa después de una pelea con Adriana Barrientos. Ella nunca volvió al espacio y terminó renunciando al canal.

PUBLICIDAD

La uruguaya fue reclutada por Sergio Rojas para ser el reemplazo de Luis Sandoval durante sus vacaciones en “Que te lo digo”, y en el capítulo de este miércoles, ella entregó detalles sobre su bullada renuncia.

En específico, el periodista quería saber sobre las últimas palabras que pronunció Claudia, cuando le consultó al director del programa Simón, si es que quería que ella hablara. Una vez que recibió la respuesta, terminó por irse.

“Él dijo algo por sono, y ese algo me pegó (en el corazón), pero porque yo pasé por un dolor importante en el canal (...) Mi reacción de levantarme e irme fue más por lo que dijo Simón que por la actitud de Adriana”, aclaró.

“No quería seguir en esa mala energía. Él dijo algo con relación a una experiencia que yo viví en este canal. En ese minuto fui a poner Ley Karin por Adriana, y acá me retuvieron, me pidieron que no”.

“Entonces, si quieres que hable... puede quedar una cagada importante porque acá en este canal podrían haber tenido una investigación bien jodida por ese momento”, continuó Claudia.

Claudia Schmitd y Adriana Barrientos Captura: Que te lo digo y Zona de estrellas

Acusaciones de malos tratos en Zona Latina

Schmitd fue enfática al decir que salió del canal con una muy buena relación con los jefes, pero la situación que vivió le dolió mucho. Por eso, le consultó a Simón si quería que hablara porque estaba a punto de contar todo y dejar la embarrada al aire. “Nosotros como trabajadores merecemos ser respetados”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Yo acá hice la declaración para denunciar a Adriana por Ley Karin, y a mí se me llevó a una situación puntual, muy límite...”, explicó Claudia antes de detenerse para contenerse, y agregó “perdoné, pero no la olvidé. Si yo hubiese denunciado, este canal no hubiese sido lo mismo”.

“Cuando tú vas a hacer una denuncia por Ley Karin, lo que menos deberías recibir es una agresión de tu jefatura, se supone. Yo considero que lo que viví fue demasiado heavy”, reveló.

A pesar de que se le quebraba la voz, Claudia endureció su tono para expresar su rabia, especialmente considerando este supuesto blindaje a Adriana Barrientos. “Es muy injusto porque acá tienen sentada a esa mujer que he visto durante un año, saliendo personas injustamente de este canal (por Adriana). Productores que la demandaron, y se fue el productor, no la persona”.

Estos malos tratos no se remiten exclusivamente a Adriana Barrientos, sino que también a un miembro de detrás de cámara. “Se han vivido situaciones completamente desagradables. Yo llegué a este canal que existía un director en ‘Zona de estrellas’ que maltrataba a todas las personas”.

“Yo tuve que llegar a pasar un mal momento con ese director y ponerle el pecho a las balas. Ese director ahora está con licencia y lleva como un año y tanto”, agregó Claudia Schmitd.