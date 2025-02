Claudia Schmitd reveló que director de “Zona de estrellas” le hacía bullying a uno de sus excompañeros de panel

La uruguaya Claudia Schmitd volvió a Zona Latina con todo. Ella está a cargo del reemplazo de Luis Sandoval, el periodista de “Que te lo digo” que se encuentra de vacaciones por dos semanas.

En dicho espacio, ella habló de su bullada salida de “Zona de estrellas”, en donde desclasificó la verdad detrás de su renuncia, y aprovechó de denunciar a un director de su programa por malos tratos.

“Yo llegué acá y en este canal existía un director en ‘Zonas de Estrellas’ que maltrataba a todas las personas”, aseveró.

“¿Quién tuvo que llegar a este canal y pasar un mal momento con ese director? Claudita. ¿Quién tuvo que llegar a ponerle el pecho a las balas? Claudita. ¿Dónde está ese director ahora? Con licencia, lleva como un año y tanto con licencia“, reclamó.

El bullying que sufrió su excompañero

Ahí es cuando Claudia Schmitd reveló que uno de sus compañeros fue víctima de bullying de parte de dicho director, por lo cual ella tuvo que pararle los carros.

“¿Saben cómo se generó el problema? Yo sentada en el ‘Zona’ y empezó a gritar y a insultar. Manu González fue una persona que, durante el medio año que yo trabajé ahí, fue el hombre al que se le hacía bullying en el trabajo“, aseguró.

“Llegó un momento que cuando escuché esto en mi oreja dije ‘Haber, un momentito ¿podés bajar?’. El director bajó y le dije: ‘Yo vine a trabajar, no a escuchar insultos, malos tratos a mis compañeros porque a mí me descompone‘“, relató.

Claudia reveló que él le dijo que si no quería escuchar los gritos, que se sacara el sono de su oído. “Le dije: ‘tú entiendes que mi trabajo como profesional que soy, es tener el sono porque yo tengo que tener directrices. Yo lo que no tengo que tener son insultos, garabatos y situaciones que me descomponen para seguir haciendo mi propio show con el equipo’”.

Esta información siguió siendo discutida cuando llegaron a la tanda de comerciales, la cual fue transmitida por Youtube. “Manu hace su trabajo como a él le gusta hacerlo, y es fiel a eso. Hay que respetarlo y es un aporte”, dijo Claudia.

“Todos nos alargamos, y él ha sido así durante toda su carrera. A mí me encanta su trabajo, y yo tuve que aguantar defender a Manu, y después verlo pasivo”, añadió la expanelista de “Zona de estrellas”.