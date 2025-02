“Hola tías, soy...”: Vale Roth ya eligió nombre para su segunda bebita

En la dulce espera. Valentina Roth vive con emoción su segundo embarazo, un anuncio que compartió con sus seguidores en las redes sociales a finales del año pasado.

La bailarina agranda a la familia que ha formado con su pareja Miguel de la Fuente, y junto a su bebita Antonia, confirmó la noticia con emoción.

En su cuenta de Instagram compartió un video de la ecografía más reciente y reveló el nombre de su segunda hija.

"Hola tías soy la Martina ! Tengo 18 semanas +3 días mido 23 cm y peso 230 gramos", comentó junto al emotivo video. También compartió el momento junto a su hermana Camila, quien según dijo, “lloró y gritó toda la ecografía” .

La bailarina ha recibido elogios y buenos deseos para este segundo embarazo.

“Felicidades… una linda familia y una gran madre, me alegré mucho cuando me contaste. Nos vemos mañana éxito y saludos a los 4″, expresó Karol Lucero. Su hermana Camila también reaccionó: “Mi hermana: estoy embarazada

También mi hermana: voy a hacer sentadillas profundas con la Antonia en caballito".

Vale Roth disfruta cada momento de la maternidad, faceta en la que se estrenó en 2023 cuando nació la pequeña Antonia.

En su cuenta de Instagram ha compartido su rutina incluso sus días en el gym donde entrena con su pancita. También sus reflexiones más profundas.

¿Superticiosa?

Valentina Roth compartió algunas historias desde el humor: “Yo siempre confiando en las personas sin poder ver las malas vibras” se leyó en el mensaje aunque ella admitió es todo lo contrario.

“Miguel es más confiando, como que no ve mucha maldad y yo, como tengo más calle, y yo al tiro cacho, y lo otro que me pasa es que, si yo entro a un lugar y hay un ambiente así malo de personas como malas, a mi me da taquicardia mal”