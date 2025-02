“Imagínate a esta otra entrando a...”: Chiqui Aguayo agarró para el leseo a Pamela Díaz por su supuesta relación con Felipe Kast

Las dos amigas que una vez tuvieron su propio podcast, Pamela Díaz y Chiqui Aguayo, se volvieron a juntar para una nueva conversación en el espacio de la Fiera, “#SINEDITAR”.

Una de las preguntas clásicas del espacio es “¿Cuál es la locura más grande que has hecho por amor?“, la respuesta de la comediante fue clara: haberse casado con su novio. Más que arrepentirse, Aguayo quiere volver a casarse para que su hija esté presente.

Díaz señaló que ella va a terminar casándose antes que Chiqui, por lo que la comediante consultó “¿Con Kast?, en alusión al rumoreado romance con el senador de Evópoli.

“Oh, te vas a meter en la política... Sabes, me da pena por ti porque vas a tener que moderarte. Imagínate vas a ir a un carrete o al Senado y él te va a decir ‘no te vas a ir vestida así’“, bromeó.

“Imagínate a esta otra entrando a una comisión del Senado. ‘Acompáñame mi amor que vamos a revisar la Comisión de educación’”, continuó sus tallas.

“Cómo se te ocurre ridícula que voy a entrar a la política”

La Fiera descartó de plano que ella vaya a ingresar al mundo de la política. “Cómo se te ocurre ridícula que voy a entrar a la política, me muero”, respondió Pamela, pero Chiqui insistía. “Pero ya al ser la señora de...“, continuó, pero Díaz la interrumpió: “Yo no soy la señora de nadie, estoy soltera”.

La comediante le dio el punto, pero se puso en el caso de que el vínculo con Felipe Kast llegase a prosperar, se vería en esta situación. “Por eso te digo, si esto llegara a fructificar, me da pena por ti“, añadió.

“¿Tú crees que yo no podría seguir haciendo esto?“, le consultó Pamela, por lo que Chiqui le contestó ”en algún momento te va a decir ‘puta Pamela, vístete de azul y beige. Camisa celeste, pantalón beige’“.

Díaz incluso especuló que podría hacer un “Sin Editar” en el Palacio de La Moneda a lo que Aguayo señaló “te echan cagando. Ni cagando. Ahí empezarían los roces en la pareja cachai, te diría ‘mi amor ubícate’“.

“Imagínate haciendo esto en la casa de los Kast”

Posteriormente, Pamela Díaz comenzó a arrojar alimento a su boca, lo que provocó las risas instantáneas. “Imagínate haciendo esto en la casa de los Kast. Ahí, en la dinastía Kast. Todos los hueones comiendo callados y la otra tirándose (comida)“, bromeó.

“¿Conocis a tu suegra?“, le consultó a su amiga, quien replicó con un ”¡Cállate hueona! No me preguntes cosas, no ves que a uno le da vergüenza".

“Me imagino una señora, Mary Rose McGill, una señora de la aristocracia, de la realeza”, añadió Chiqui Aguayo.