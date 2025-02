“Me cuestiono todo lo que pudo haber sentido por mí, fui un peldaño”: Sergio Rojas volvió a apuntar contra Andrés Caniulef

Luego que el periodista Andrés Caniulef admitió ante las cámaras su diagnóstico de VIH se desataron reacciones diversas dentro de la farándula.

PUBLICIDAD

Uno de los más contundentes fue el panelista de “Te lo Digo”, Sergio Rojas quien recriminó su silencio pese a la relación que ambos mantuvieron durante el reality show “Palabra de Honor”.

Palabras como “irresponsabilidad brutal” fueron pronunciadas por el también periodista, pero Caniulef se defendió y aprovechó de negar un vínculo. “Este diagnóstico es privado, íntimo y personal” , dijo al momento de enfatizar que no fueron ni son pareja.

“Me cuestiono todo lo que había sentido por él”: Sergio Rojas volvió a apuntar contra Andrés Caniulef. Youtube

“¿Tan mierda fui en su vida?"

Sergio Rojas no soltó la polémica y volvió a responder en la emisión de “Te lo Digo” de este miércoles 12 de febrero.

“¿Por qué no fue capaz de decírmelo, no desde el miedo, no para yo hacerme un examen ni nada, pero era porque obvio iba a caer de cajón que ayer cuando sale esto al aire, lo primero que iba a ser no solo la prensa si no mis cercanos era preguntarme ´Sergio ¿estás bien?´“.

Según comentó Rojas, su entorno ha expresado preocupación tras las declaraciones de Caniulef. “Mi sobrina Micaela me dijo todos sus amigos preguntaron si estoy bien, ¿por qué yo tengo que fumare esto de manera tan gratuita.. ¿tan mierda fui en su vida para no tenerme un poquito de cariño?“.

Sergio reiteró que hace un año ante la prensa figuraban “como la nueva pareja”, incluso admitieron que había coqueteo, había besos, “de mi parte creo que sí hubo una visión hacia él como hombre, hoy día me cuestiono lo que creo que alguna vez pudo haber sentido por mí, solamente fui un peldaño, qué bueno si pude haber ayudado en algo”.