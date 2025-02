Naya Fácil dejó atrás la Gala del Pueblo y partió a La Araucanía como voluntaria: “Esta ayuda es más personal”

Luego de la desilusión que sufrió al cancelar la Gala del Pueblo, Naya Fácil decidió redirigir su atención a los cientos de damnificados por los incendios forestales que se han registrado en los últimos días en La Araucanía. Lejos de quedarse de brazos cruzados, la influencer decidió emprender rumbo al sur para sumarse a la fuerte labor.

Cabe destacar que al igual que lo hizo en el incendio de Valparaíso, la creadora de contenido destinó fondos para apoyar a tantas personas que han quedado totalmente desprovistas en las últimas horas. “Estaba tan concentrada en la Gala que no me había dado cuenta de la cag... en el sur”, expresó la joven con cierto arrepentimiento.

Según manifestó Naya Fácil, el millón de pesos que tenía estipulado para el vestido que usaría en la Gala del Pueblo, lo va a utilizar para comprar insumos para los damnificados: “Estaba viendo un vestido para mi gala de un millón de pesos y un millón puede servir para comprar agua y barras de proteínas. Voy a ir a gastarme la plata que iba a gastar en un vestido para hacer un acto humanitario”.

Naya Fácil en el sur como voluntaria. Foto: Instagram

Naya Fácil llegó al sur

Horas después la influencer apareció en el sur como voluntaria. Tanto el pasado 11 como este 12 de febrero, ha compartido con sus seguidores a través de las redes sociales la labor que han emprendido junto a otros voluntarios y en compañía de los Bomberos.

Y según se dejó ver, recorrió varias comunas - Victoria, Traiguén y Collipulli- con el objetivo de repartir un camión lleno de donaciones pese a las dificultades que enfrentaron para llegar. "Estamos haciendo las gestiones para poder ingresar, ya que la ayuda es particular y me dijeron que nadie ha venido a ayudar en estos sectores”, informó.

“Hace 10 años no vengo a la región de La Araucanía, me fui a Santiago y nunca más volví a la región donde me crié. Viví toda mi vida en La Araucanía y esta ayuda es más personal, sé lo que es vivir en sectores rurales", manifestó Naya Fácil.