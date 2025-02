“No ha sido invitada”: Aseguran que Faloon Larraguibel no estaría considerada para la Gala del Festival de Viña 2025

Cuando nos separa casi una semana para que comience el período de una nueva edición del Festival de Viña del Mar, al parecer, una reconocida modelo, quien se está candidateando para ser Reina del certamen, no estaría presente en la alfombra roja del próximo viernes 21 de febrero.

Específicamente, nos referimos a Faloon Larraguibel, quien ya se alista para un posible piscinazo, en caso de ser elegida por el voto de la prensa y del público.

Sin ir más lejos, en ‘Hay Que Decirlo’ confesó que “la verdad que estoy súper feliz, me costó guardar el secreto, igual estaba así como ‘uy, qué va a pasar’, súper ansiosa, pero lo recibo este apoyo obviamente con mucha humildad y vamos a trabajar para poder lograr la Reina del Festival”.

Pero, aparentemente, la chica reality, no iría a la Gala del Festival, evento que da el puntapié inicial a la semana de música y humor.

Sobre esto, conversaron en el capítulo de “Zona De Estrellas” de este jueves 13 de febrero, donde aseguraron que Faloon no habría sido invitada a esta instancia que se vivirá desde el Sporting Club.

En una primera instancia, Hugo Valencia comentó que “en diciembre se cursaron prácticamente el 100% de las entradas para la Gala del Festival, durante las primeras semanas de ese mes. Al equipo que en ese entonces trabajaba con Faloon, le habría llegado una invitación para la Gala, mientras ella seguí encerrada en Perú (en el reality ‘¿Ganar o Servir?’)”.

Luego, el periodista agregó que “Faloon sale del encierro, le llega este dato, de que ella habría sido convocada, más ella ya no trabajaba con esas personas. Entonces, la gente que hoy día está trabajando con Faloon, se empieza a comunicar con la producción de Mega”.

“‘Oye, tenemos el dato de que parece que a la Faloon la habían invitado, pero a ella nunca le llegó la invitación porque estaba encerrada, entonces queremos como reactivar este proceso porque nos interesa’”, siguió Valencia.

Respecto a esta incertidumbre, señaló que “después llamaron a esta persona que trabaja con la Faloon actualmente y le dicen ‘mira, la verdad es que no tenemos registro de alguna invitación para Faloon y no la podemos invitar ahora porque, de hecho, invitamos a tantas personas que hoy día estamos, más bien, esperando que esa gente se baje que nos confirme’”.

Después, en el programa mostraron una cuña que le dio Álex Hernández a "Zona De Estrellas", quien es el director de la Gala del Festival de Viña del Mar.

“La Gala pasó de 250 a 262 personas. Confirmaron algunos que estarían de vacaciones pero regresarán para estar en la Gala. Nadie le ha quitado la invitación a nadie, eso no se hace. Respecto a Faloon, ella no ha sido invitada ”, dijo Álex.

Y como si fuera poco, Manu González compartió una respuesta que le dieron desde Mega: “Los cupos de cada canal están ya asignados con nombre. Como te dije ayer, Faloon Larraguibel no está considerada. Lo único que te puedo decir al día de hoy, es que no va a ser invitada; no está en la lista y la lista está absolutamente cerrada”.