“No se preocupen, me siento bien”: Pamela Díaz reaparece y da detalles de su episodio de parálisis facial en vivo

La salud de Pamela Díaz desató preocupación entre sus seguidores, luego de sufrir una parálisis facial que afectó el movimiento de sus labios en plena transmisión de “Hay que decirlo”.

PUBLICIDAD

Aunque en el momento reaccionó con risas, luego evidenció temor y finalmente debió abandonar el set para ser atendida. La tarde de este jueves reapareció en las redes sociales donde dio detalles de su estado.

"Peopleeeee!!! Ya todos saben lo que me pasó, tengo una parálisis facial leve, pero pasará. Ayer estuve hasta tarde en el doctor. Gracias a todos por sus mensajes“, dijo la famosa quien decidió viajar al sur para pasar unos días en familia.

Pamela Díaz. Foto: Instagram @canal13cl

La animadora y modelo no se rindió ante el mal momento de salud que evidenció en las cámaras y sentenció: “Hay Fiera para rato”.

En el video compartido en su Instagram se vio en un día soleado y relajante desde el sur. También avisaba que en los próximos días parte a Viña “para todas las cosas que vienen”. Asimismo preparaba una grabación para su programa.

En medio de las críticas por las risas en el set en pleno episodio de salud, “La Fiera”, aseguró que se toma las cosas a la ligera. “Nunca sentí que estuviera enferma, que me había pasado algo, solo que se había bajado un poco el labio. Poco después y ante las dificultades para hablar bien, decidió irse a la clínica. ”Ahí estuvimos hasta las 7:00 a.m.”.

Las posibles causas que originaron su parálisis facial fueron tema en la opinión pública. Uno de los más recurrentes es el estrés al que estaría sometida la ex Tierra Brava pero ella tranquilizó al público. “Quiero decirles que no se preocupen, parece que esto le ha pasado a mucha gente, que es viral o algo de estrés, pero yo me siento bien, contenta, más que todo agradecida por todo el cariño”.

PUBLICIDAD

Solidaridad con “La Fiera”

"Cuando hablo, se me va la boca para un lado", decía Pamela Díaz en plena transmisión del programa de este miércoles mientras trataba de tapar su rostro, pero todos observaron su boca torcida y sus gesto de miedo.

Entre los comentarios en redes sociales, le dejaron apoyo y algunos consejos para mejorar. "Mastica una bola de chicle por el lado que fue afectado por la parálisis … previene que quedes con secuelas ….. a mi me pasó y funcionó súper...“, ”Descansa!!Un poquito que sea", “Hay que tomarle el peso esas son señales preventivas así que ojo”.