Pamela Díaz enciende las alarmas tras retirarse de la pantalla por malestar: “Se me va la boca para el lado”

Pamela Díaz generó una enorme preocupación entre sus seguidores luego de abandonar de forma abrupta la más reciente emisión de ‘Hay que decirlo’ en Canal 13. Fue un problema de salud el que provocó que la también chica reality tomara la decisión de salir del set.

Ignacio Gutiérrez fue quien les informó a los televidentes la situación que llevó a ‘La Fiera’ a ausentarse. “La Pamela recién se fue a un recinto asistencial, junto a parte del equipo”, mencionó el conductor de televisión; quien además reveló que sería atendida en la Clínica Santa María.

“Antes del programa manifestó que tenía alguna molestia y evidentemente, tiene la cara algo chueca y lo que tiene que hacer ahora es ir a urgencias y revisarse”, agregó el presentador sobre su compañera.

¿Qué le pasó a Pamela Díaz?

En apenas al inicio de la transmisión del programa de Canal 13, Pamela Díaz manifestó el detalle de su rostro que la alertó en su regreso a Chile luego de su viaje por Perú. “Hace como dos días me dio algo raro. Que cuando hablo se me va la boca para el lado y cuando di

la mención se me dobló la lengua”, mencionó la artista.

Lejos de preocuparse, sus compañeros se rieron de la anécdota de ‘La Fiera’. “¿Pame estás actuando?”, se le escuchó preguntar a alguien en el set al ver cómo su boca se fue de lado al hablar y sonreír.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Y una gran mayoría le recomendó a Pamela Díaz acudir por atención médica, mientras otros atacaron a sus compañeros por tomar con gracia el asunto: “Eso es parálisis facial”, “¡¡TODOS muy irresponsables!! Eso no es normal, gente educada y se reía de la boca chueca…”, “¿Cómo se ríen? ojalá todo resulte bien. Pame esto no es un juego”, “Se ríen de lo que puede ser un ACV o una parálisis facial....”.