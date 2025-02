Pedro Campos y ‘Nuevo Amores de Mercado’: “Revisitar a este personaje ha sido de dulce y agraz”

El actor Pedro Campos Di Girólamo conversó con el podcast ‘Reyes del Drama’. Durante las grabaciones de la teleserie “Nuevo Amores de Mercado”, fue consultado sobre la recepción del público sobre la teleserie.

“Bacán, la verdad es que en la calle es donde más se ve en cariño de la gente y ha sido maravilloso. La verdad es que yo nunca esperé esta recepción del público. Hay mucho cariño. Este personaje y esta historia está en la mente y en la memoria de todos los chilenos y volver a revisitarlo ha sido de dulce y agraz, pero para mí ha sido un crecimiento enorme y muy bonito”, reflexiona.

Por otra parte, confiesa no haber visto nunca la versión original, ya que esta fue emitida cuando Pedro tenía 13 años.

“Me acuerdo porque es una teleserie icónica, entonces me acuerdo del Pelluco, del Chingao, me acuerdo que se moría y todas esas cosas, pero no la vi. Para este personaje tampoco la estudié, eso fue un punto a favor para darle una identidad más particular a este remake”, asegura.

“Hacer un personaje desde mis inquietudes, leer un guión desde cero. Es una historia nueva, con un Chile nuevo. En ese sentido ha sido todo desde cero un poco”, agregó.

Respeto a qué ha sido lo mejor de formar parte de este remake, el actor señala que lo pasa muy bien en las grabaciones: “Me encanta, primero porque es un desafío enorme y son dos personajes diametralmente opuestos. Ha sido muy entretenido, de partida hacer al Pelluco, he descubierto que me gusta mucho hacer comedia. El Rodolfo también es un personaje extremadamente complejo. Súper dramático porque le pasan puras cosas malas. A mí me da mucha pena el Rodolfo. Creo que busqué más empatía para ese personaje y creo que la gente también lo ha recibido así”, finalizó.