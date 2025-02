Shakira no decepcionó en el comienzo de su gira: “¡Una noche inolvidable!".

La cuenta regresiva terminó para los fanáticos de Shakira quien inició su gira ‘Las Mujeres ya no lloran World’ que la regresó a los escenarios tras varios años.

Brasil fue el punto de partida para tour por Latinoamérica y Estados Unidos. Poco antes de cantar en el estadio Nilton Santos se emocionó en las redes sociales donde agradeció el apoyo.

"Doce meses. Catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida. Se que la perfección no existe, pero si se, que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida“.

Shakira no decepcionó en el comienzo de su gira: "¡Una noche inolvidable!"

Acto seguido se reencontró con el público brasileño y no decepcionó. Durante casi dos horas, la barranquillera interpretó sus éxitos y volvió a mover sus caderas.

Por momentos habló a los presentes en portuñol, lo que desató los aplausos.

Una a una de las canciones fue coreada por emoción por el público de Río de Janeiro. Girl Like Me, Las de la Intuición, Estoy Aquí, Te Felicito/TQG, Acróstico y Copa Vacía además de otros de sus discos Servicio de Lavandería, Fijación Oral vol 1 y Las Mujeres Ya No Lloran.

La moda también dijo presente. Desde su salida al escenario mostró varios atuendos caracterizados por mucho brillo y escote, y su característica melena rizada.

“Gracias por todo su amor”

En sus redes sociales, la barranquillera agradeció el apoyo a su gira con la que recorrerá países como Colombia, Perú, Argentina, México y Chile.

“Río. ¡No podría haber pedido una mejor multitud para iniciar la gira! ¡Gracias por todo su amor, calidez y energía en una noche inolvidable! São Paulo, ¿estás listo?“.