“Si no te juntas hace 20 años con tu hermana, cállate”: La tajante opinión de Pamela Díaz sobre los dichos de Daniella Campos

Ayer pasó a control de detención, Denisse Campos quien protagonizó un fuerte altercado en un restobar de Viña del Mar. Se viralizaron registros de esta pelea, en donde se evidencia los agresivos dichos en contra de la gente que trabaja en el local.

PUBLICIDAD

Ante esto, su hermana gemela, Daniella Campos, habló sobre el episodio que vivió Denisse en el programa “Zona de estrellas”. Ellas no se ven desde hace 20 años, y han perdido todo tipo de contacto. Sin embargo, la periodista se vio sumamente emocionada.

“Quedé en shock, yo no veía a mi hermana hace muchos años, muchísimos años. Verla en esas condiciones y en esa… No reconozco ni siquiera su voz. No la veo desde hace más de 20 años y no reconocer a un familiar tuyo es tremendamente triste, es fuerte. Me embargó la pena y la angustia de no poder hacer nada (...) De mi hermana, poco queda en esa imagen“.

“Yo veo una persona que está totalmente descontrolada, y en ciertas ocasiones la veo hasta peligrosa. La veo con mucha ira, peligrosa (...) Yo creo que ella está enferma”, opinó sobre el registro.

Al ser consultada, si es que cree que alguna vez Denisse pueda volver a ser la misma persona que era antes cuando eran cercanas, Daniella se quebró y dijo “yo sé que ella nunca va a volver a ser mi hermana. Yo ya perdí la esperanza porque son muchos años...”.

“Mi hermana no es mala, mi hermana está enferma”, afirmó Daniella Campos.

La opinión de Pamela Díaz

Estas declaraciones fueron discutidas en “Hay que decirlo”, y la animadora Pamela Díaz entregó su sincera opinión sobre Daniella.

PUBLICIDAD

“Si no te juntas hace 20 años con tu hermana, cállate. Es simple, perdón que lo diga. Denisse Campos es lo que vemos, Denisse nunca ha sido distinta, es mucho más transparente, cara de palo, se equivoca, es desfachatada”, comentó.

“Denisse siempre fue una mina que iba a un programa, y dejaba la embarrada. Le molestaba algo... pero nunca hemos visto a una distinta”, continuó.

“Me parece que si yo no tengo una relación con un pariente mío hace 20 años y yo trabajo de nuevo en televisión, eso a ella no le ayuda en nada a su hermana. Lo que ayuda es pescar el teléfono y hacer una cosa como corresponde en familia y si no quieres cállate”, recalcó la Fiera.

Ella dijo que Daniella no ha tenido buenas palabras hacia su hermana durante los años, por lo mismo debería abstenerse de hablar ahora.