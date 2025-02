“Tiene que hacer lo que a ella le haga feliz”: Daniella Chávez sobre el debut televisivo de su hija

Isidora Gutiérrez, joven de 18 años e hija de la creadora de contenido chilena Daniella Chávez, será parte de una nueva apuesta televisiva y debutará en la pantalla chica.

Específicamente, la chica integrará el elenco de El Fenómeno, un espacio juvenil de Canal 13 que intentará replicar lo que fue el exitoso Mekano, y que nuevamente tendrá en la conducción a José Miguel Viñuela.

Y en relación a este inicio de la carrera televisiva de Isidora, su madre, Daniella, tuvo un diálogo con FMDOS, comentando cómo enfrenta este nuevo desafío de su hija.

“Me gusta que se incline por la televisión. Mira, ella obviamente me ha visto a mí trabajar desde que está chiquitita con los medios. Así que no, no es algo que no me esperara", comenzó reconociendo la influencer.

“O sea, obviamente a mí me hubiera encantado quizás, bueno, no sé, tampoco es que encantado, o sea, ella tiene que hacer lo que a ella le haga feliz”, siguió.

“Si hoy quiere irse por este lado, genial. Además que me parece perfecto el programa, que es juvenil. ¿Me entiendes? Para que comience a soltarse, a aprender, a saber cómo son los medios”, aseguró Daniella.

“Me pareció bien cuando se presentó la oportunidad y que ella la haya tomado porque obviamente ya sabe que va a tener miles de oportunidades, de hecho ha tenido más oportunidades”, continuó la modelo de OnlyFans.

“Desde mucho antes antes de poder haber entrado como al medio o trabajar como modelo, desde chiquitita, pero siempre fuimos súper cuidadosos con que ella cumpliera la mayoría de edad", aclaró.

“Si te das cuenta, yo comencé ahora a mostrarla hace muy poquito, porque ya sabía que ella iba a salir del colegio, que iba a cumplir 18. Entonces antes para nada, o sea, con suerte una vez al año estudiar alguna cosita, así que hemos sido cuidadosos con eso", sentenció Chávez.