Tuvieron que ser separados: Fabio Agostini protagonizó tensa pelea con compañero de “Palabra de honor”

Pasó unos días afuera, pero llegó con todo. El español Fabio Agostini reingresó a la casa manejando una ambulancia después de sufrir un accidente en el ojo en “Palabra de honor” de Canal 13.

“Tengo que ir con calma porque tuve dos desgarros en la retina y un coágulo de sangre por dentro”, contó el español sobre las consecuencias de su accidente que lo dejó fuera de competencia.

Su regreso puso felices a todos los reclutas, salvo a Jenko del Río, quien desde el principio se mostró reacio a recibirlo.

Tras saludar al peruano, Fabio le preguntó qué hace ahí, y le respondieron que está de pareja de Daniela. “No pierdes el tiempo, bien Danielita. Pero por lo general tú sabes tener buen gusto, qué raro”, comentó el español.

Luego, Daniela le contó a Fabio lo que le pasó con Jenko. “Qué bueno que lo mandaste a la m…, es un fantasma”, contestó Agostini.

Los orígenes del conflicto

Conversando con Dani, Jenko le contó sobre su conflictiva relación con Fabio. “Lo conozco desde hace años, sé con qué pié cojea. Siempre se burlaba de que yo estaba subido de peso. Pero yo podría burlarme de otras cosas suyas que sé”, dijo el peruano, y aseguró que, por ejemplo, físicamente el español estaría menos dotado de lo que parece.

“Por más que él sea más alto que yo, hay chicas que hemos compartido, nos han comparado, y me han dicho que no hay mucha diferencia”, aseguró el peruano.

Acto seguido, Daniela fue a decirle a Fabio lo que Jenko dijo de él. Enfadado, Agostini aseguró que aprovechará el Cara a cara para enfrentarlo. “Este tío lleva fuera de la televisión de Perú 15 años, porque no tiene gracia ni carisma ni nada, ha tenido muchos problemas. Si aquí vino a lavar su imagen, yo se la voy a ensuciar de nuevo”, prometió.

El fuerte conflicto entre Fabio y Jenko

Sin embargo, esto no quedó ahí. Ya que apenas iniciada la votación, Fabio de inmediato tomó la palabra para referirse a Jenko. “Tuvimos nuestras rivalidades, y me ha molestado que te burles de Daniela que es mi amiga, y también algunos comentarios que has hecho sobre mí a mis espaldas. Si tienes huevos, dímelo aquí”, lo encaró.

Jenko aprovechó entonces para reprocharle cosas del pasado a Fabio. “¿Te acuerdas cuando competimos juntos y te burlabas de mi sobrepeso? Me decías cerdo”, se quejó el peruano.

Antes de emitir su voto, Fabio nuevamente lo enfrentó. “Te metiste con mi hermano. Un día abriste la boca en un programa, hablaste mal de mi hermano. Andas de machito con las mujeres, pero con los hombres te cag… en los pantalones. Has tenido problemas de malos tratos con mujeres, eres un payaso, y con mi hermano te cag… entero”, le dijo Fabio.

“Estás sacando cosas personales que no vienen al caso. ¿Soy agresivo de qué?“, dijo Jenko enfadado, quien se levantó para encarar a Fabio. ”¿Qué vas a hacer chiquitín? ¡Qué casualidad que todos dicen lo mismo de ti! ¡Con las tías vas de macho, pero con los tíos te cagas todo!“, lanzó el español.

El conflicto escaló, por lo que ambos hombres tuvieron que ser separados tanto por sus compañeros como por la producción.

Fabio Agostini y Jenko del Río Gentileza: Canal 13