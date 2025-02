César Campos se somete a intervención estética junto a su esposo: “Un cambio no solo de cuerpo, sino que también de alma”

Si bien la apariencia es importante para muchos famosos en pantalla, para el presentador César Campos su reciente intervención estética era más que una necesidad. “Un cambio no solo de cuerpo, sino que también de alma“, insistió antes de dar el gran paso.

El conductor de TV Mascotas se dejó ver con atuendo quirúrgico y desde en el centro médico, aunque no solo, si no junto a su esposo, Diego Barrios.

Ambos decidieron implantarse pelos y así contrarrestar las entradas en su frente y cabeza, una realidad con la que lidia desde hace unos años.

César Campos se somete a intervención estética junto a su esposo. Instagram

La pérdida de cabello y la calvicie se han hecho evidentes a sus 35 años, y el conductor, junto a su pareja, algunos momentos del procedimiento estético, aunque prometió compartir los avances más tarde

“¡Adiós al chiste: “tienes más entradas que el Estadio Nacional”! Ya estamos listos... Pronto les compartiré los avances y responderé todas sus dudas que me han dejados en los mensajes y que no he podido responder", expresó en su cuenta de Instagram.

Los seguidores reaccionaron con elogios, otros con inquietudes sobre este procedimiento estético. “Me encanta que lo hagas público, tengo tantos amigos acomplejados por su calvicie y a todos les digo que lo hagan, que hoy es normal. Te felicito”, “Megamente te adoro hermoso que lindo es mejorar para uno mismo”, “Adiós estadio nacional, Hola Nicky Jam”.

“Así quiero quedar”

Ya en pasadas publicaciones en sus redes sociales, César Campos expresaba su deseo de volver a tener cabellera y no lucir las entradas en la frente. “Vengo a la única clínica donde pongo las manos en el fuego”, comentó antes de someterse al trasplante capilar.

El carismático presentador posteó algunas imágenes de su juventud y niñez con abundante cabellera y repitiendo su deseo recurrente: “Así quiero quedar”.