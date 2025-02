El angustiante testimonio de Mariel Aereboe tras accidente en hotel de Viña del Mar: “Estoy viva de milagro”

Mariel Aereboe informó a sus seguidores a través de las redes sociales sobre el grave accidente que sufrió en un prestigioso hotel de Viña del Mar en los últimos días. La modelo apareció el pasado jueves a través de historias de Instagram, donde se mostró notoriamente afectada y con la cabeza vendada tras lo sucedido.

De acuerdo con Chilevisión, la artista estaba en disfrutando de la piscina del lugar cuando un parasol cayó sobre su cabeza y le generó una herida de gravedad que requirió de una gran cantidad de puntos para cerrarla.

“Me cambiaron el parche, me duché, me lavé el poco pelo que me quedó, voy a tener que usar peluca”, mencionó.

Mariel Aereboe sufrió grave accidente. Captura Instagram @mariel_aereboe.

Mariel Aereboe denunció el mal manejo del hotel

La exesposa de Pedro Lladser hizo un fuerte descargo en contra del hospedaje de cinco estrellas por la falta de protocolo al momento del suceso. “Uno confía que está en un hotel 5 estrellas, como el Sheraton Miramar, paga en relación a aquello y no existen protocolos de seguridad. Y el día que me fui del hotel nadie volvió a contactarme”, expresó la artista.

Ya para finalizar Mariel Aereboe les recomendó a aquellos que tienen pautada una visita a Viña del Mar, no escoger dicho alojamiento: “No se alojen acá, nadie prestó ayuda, ningún protocolo de seguridad, ningún artista debería alojar para este Festival”.

Incluso, reveló que el gerente del hotel no estaba capacitado para afrontar la situación. “No sabía a qué clínica mandarme y nadie sabía si tenía sala de primeros auxilios, no tenían camilla ni botiquín ni silla de rueda, no se pidió ambulancia y no se aplicaron los protocolos. Sigo esperando un llamado del hotel, mi pago de la clínica”, mencionó.

“¡¡¡¡Negligencia absoluta del hotel!!!! Antes, durante y después de un accidente provocado por ellos que podría haber sido evitable”, agregó al finalizar su descargo en contra del hotel.