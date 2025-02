“Ellos son kamikazes políticos, piensan que quiero hacerle daño a su carrera”: La respuesta de Julio César Rodríguez a acusación de pareja de Pablo Herrera

Karoll Román, pareja de Pablo Herrera, aseguró que durante una grabación del programa “Podemos Hablar” en 2024, Julio César Rodríguez, realizó un comentario inapropiado que la dejó incómoda.

Esta acusación la realizó este jueves en el programa “Que te lo digo”. Durante la grabación de PH, Román relató el momento incómodo que vivió, donde “Julio César me abraza pero muy cálidamente y me dice ‘¡¿cómo tú andas con este we..., si tú eres demasiado rica?!‘”. La comunicadora audiovisual aclaró que no estaba acusando a Rodríguez de acoso, pero sí consideró que su comentario fue una “mala actitud e incómodo”.

ras las declaraciones de Román, Julio César Rodríguez no demoró nada en comunicarse con el conductor del programa, Sergio Rojas, para desmentir la situación.

“¿Tú creerías que yo podría decirle eso a alguien haciendo mi trabajo? ¡Por Dios! Sergio, en serio, ¿te estás prestando para eso? Qué pena, Sergio, que te prestes para eso. ¡¿Cómo voy a hacer algo así en un comercial y denostando a un invitado del programa?!”, expresó Rodríguez, mostrando su indignación por las acusaciones.

La política en medio

En el programa “Zona de Estrellas”, tocaron el tema y Hugo Valencia conversó con JC, quien molesto le respondió: “¿tú crees que yo podría decirle algo así a la pareja, que no conozco, de un invitado de un programa?“.

Rodríguez le manifestó que la acusación “es una ridiculez” y de paso sacó el tema político.

“Ellos son kamikazes políticos, para ellos todo es política, piensan que yo soy de izquierda y que quiero hacerle daño a la carrera política de Pablo, esto es una brutalidad, un invento”, fue la respuesta de Rodríguez.

Acto seguido, la panelista Daniella Campos, señaló que ella sabía de esto mucho antes de la invitación a “Primer Plano”, descartando que haya sido de alguna forma, “venganza” por la polémica del domingo pasado.

“Si él está criticando que es kamikaze político... uno debería ser frontal y directo, no desviar el tema, Julio César, eres una persona muy cariñosa, lo sabemos todos en el medio, hasta yo lo he visto”, precisó y además agregó que tenía el antecedente de otra mujer que se sintió incómoda con el animador.