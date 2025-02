“Preocúpense de sus familias”: Daniella Campos respondió con todo a las críticas de Daniela Aránguiz y Pamela Díaz

Fue tema nacional la detención de Denisse Campos después de protagonizar un altercado en un restobar de la Quinta Región. Ella terminó siendo formalizada por el delito de daño simple y amenazas.

PUBLICIDAD

Su hermana gemela Daniella se vio muy afectada tras este arresto, a pesar de que han estado distanciadas desde hace décadas. “Quedé en shock, yo no veía a mi hermana hace muchos años, muchísimos años. Verla en esas condiciones y en esa… No reconozco ni siquiera su voz", señaló en “Zona de estrellas” .

“Mucha gente se pregunta por qué no la ayudan, hicimos todo y más allá. Pero cuando una persona está enferma, no lo reconoce, no quiere recibir esa ayuda y es mayor de edad... Te deja las manos atadas”, reconoció.

“Mi hermana no es mala, mi hermana está enferma”, afirmó Daniella Campos.

Las críticas a Daniella Campos

Esto no cayó nada de bien en el mundo de la farándula, ya que tanto Daniela Aránguiz como Pamela Díaz, criticaron a Daniella. La enemiga de Campos, con quien comparte nombre, dijo lo siguiente en “Sígueme“:

“Yo creo que uno como hermana se preocupa y reacciona en silencio, no en un programa de televisión, sobre todo cuando es tu hermana y es tu familia”, reprochó.

Además, agregó que “tú reaccionas y tratas de ayudar a una persona que tú estás diciendo, es drogadicta. Tú la ayudas, pero en silencio, y no dices: ‘Ay me da tanta pena’. Yo ahí no estoy de acuerdo”.

PUBLICIDAD

“Si es mi hermana de 20, 30 años, estoy ahí. A mí me da mucha pena esta situación, la verdad”, recalcó.

Por su parte, la Fiera señaló en “Hay que decirlo” que “si no te juntas hace 20 años con tu hermana, cállate. Es simple, perdón que lo diga”.

“Me parece que si yo no tengo una relación con un pariente mío hace 20 años y yo trabajo de nuevo en televisión, eso a ella no le ayuda en nada a su hermana. Lo que ayuda es pescar el teléfono y hacer una cosa como corresponde en familia y si no quieres cállate”.

La respuesta de Daniella Campos

Daniella Campos no se quedó callada ante estos comentarios, y le respondió a Díaz y Aránguiz en el programa “Que te lo digo”. “Hoy no puedo hablar más del tema de mi hermana, pero...”.

“Si me estás preguntando por Pamela Díaz y Daniela Aránguiz, es súper extraño ver a personas que tienen la embarrada y media en su familia y que... Yo no me ando metiendo en la familia de nadie”.

“Además, opinan sin haber investigado absolutamente nada. El que dice que yo no he hecho nada por mi hermana es porque realmente no hizo la pega. Así que preocúpense de sus familias, que harta embarra que tienen”, continuó.

“Daniela con sus hermanos, con la herencia, acuérdate. Y Pamela Díaz parece que tiene otro hermano que no reconoció”, cerró Daniella Campos.