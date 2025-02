Trini Neira muestra su apoyo a Pamela Díaz con emotivas fotos tras su parálisis facial

En las últimas horas Pamela Díaz ha acaparado la atención luego de abandonar de forma abrupta la emisión de ‘Hay que decirlo’ del pasado miércoles 12 de febrero. La decisión de la chica reality surgió luego de experimentar ciertas molestias en su rostro asociadas a una parálisis facial.

PUBLICIDAD

Durante la transmisión del programa del Canal 13, la también conductora se abrió con sus compañeros sobre los síntomas que experimentaba desde hacía dos días. Además de sentir la boca chueca, en un momento aseguró que se le enredó la lengua.

Finalmente, gracias al impulso de su asistente Verónica Silva, Pamela Díaz asistió al médico. Y luego de varios estudios, entre ellos una resonancia; pudo recibir un diagnóstico a la par de un tratamiento acompañado de reposo. Según le explicó el médico tiene una “parálisis facial leve producto de un cuadro de estrés”.

Trini Neira le dedicó una historia de Instagram

Tras darse a conocer las complicaciones de salud que enfrentó Pamela Díaz durante su trabajo como conductora, Trini Neira se volcó en sus redes sociales con una especial publicación para su progenitora.

La artista de 23 años sacó dos postales del baúl de los recuerdos junto a su mamá y las compartió con su más medio millón de seguidores en Instagram. En ambas se les puede ver en un momento de madre e hija, pero hace varios años atrás. Adicionalmente la joven eligió un corazón herido para describir la situación que atraviesan como familia.

Tras el revuelo que generó su problema de salud, Pamela Díaz no tardo también en reaparecer a través de sus redes sociales para tranquilizar a quienes se preocuparon por ella. “Les quiero decir que no se preocupen que estoy bien, que gracias por la buena onda (…) yo me siento muy bien, me siento muy contenta. Más que todo agradecida por todo el cariño que me han dado”.