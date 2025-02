“El mejor regalo en el Día del amor“: Juan Falcón formalizó su relación y se casó con su pareja de 8 años

El actor Juan Falcón sorprendió a sus seguidores durante este 14 de febrero. Él junto a su pareja Jocelyn Urzúa contrajeron matrimonio por el Registro Civil y lo hicieron saber por sus redes sociales. “El mejor regalo en el día del amor“, escribió la feliz novia.

Después de 8 años de relación, la pareja decidió formalizar su amor y dar el gran paso. “Nos casamos hoy día (viernes) a las nueve de la mañana”, dijo el actor a LUN. Él agregó entre risas “no había hora para otro día”.

Por su parte, Jocelyn entregó más detalles. “Juan me pidió matrimonio los primeros días de diciembre, y supuestamente la celebración iba a ser el 26 de diciembre, un sábado. Pero como no había hora en el registro civil de Talagante, lo único que había era para el Día de los Enamorados, a las nueve de la mañana”, reveló.

“Jajá sí, como que si alguien se quiere casar, es un bonito día para recordar, pero no fue algo planeado para este día. Pero resultó bien”, añadió.

La unión de Juan Falcón con Jocelyn Urzua

Una vez que terminó la ceremonia, la pareja se fue a festejar con los padres de ambos y la hermana del actor a un café de Talagante. Posteriormente, se sumó más gente a la celebración en un restaurante de la Isla de Maipo.

“Celebramos con mis papás y amigos, fue súper íntimo, nada muy planeado, sino más bien inesperado”, relató Urzúa, agregando que “primero nos fuimos a tomar desayuno, nuestros amigos nos prepararon eso de sorpresa, después nos fuimos a la casa y de ahí a almorzar, algo muy relajado, campestre”, precisó.

El medio citado le recordó al actor que dijo en “Socios de la parrilla” que no volvería a casarse. Su pareja lo molestaba con el anillo, y Falcón terminó cambiando de parecer. “Lo nuestro ha sido muy intenso, nos conocimos y al mes ya estábamos viviendo juntos”, señaló Jocelyn.

Sin embargo, la celebración en grande se viene el próximo 26 de abril. “Elegimos ese día porque Juan está de cumpleaños el 27, cumple 60 años, entonces vamos a hacer dos en uno”, contó Urzúa.

“No tenemos nada planeado todavía, ni hemos mandado invitaciones, estamos recién viendo los lugares. También queremos que sea algo muy relajado, yo no me veo con esos vestidos fruncidos, no me gusta eso. De hecho ando viendo algo más playero, con el pelo suelto, muy light”, cerró la feliz esposa.