“Me parece de mal gusto”: Fran García-Huidobro se unió a las críticas hacia Claudia Schmitd tras dichos sobre Camiroaga

Un revuelo causaron las declaraciones de Claudia Schmitd, quien aseguró que Felipe Camiroaga no fue uno de sus mejores amantes . Incluso describió una acción que apuntó como “mata pasiones” durante el programa de farándula “Que te lo digo”.

Esto no cayó nada bien en el mundo de la farándula, y Rocío Marengo se lanzó con todo en contra de la uruguaya . “Yo tengo lindos recuerdos de Felipe, y me duele que se hable así de él, es lo único que puedo decir, escuchar lo último, que ella dice que le dio clases, la verdad me parece de cuarta”, dijo en “Hay que decirlo”.

A estas críticas se sumó la animadora de “ Only Fama ”, Francisca García-Huidobro, quien dio su parecer sobre estos dichos. “Esta semana vi a una mujer hablando de la sexualidad de un hombre que no está ni vivo“, partió la Dama de hierro.

“Me parece de mal gusto que las mujeres anden hablando si fulano era bueno para la cama o si el fulano era malo para la cama. Sobre todo si el fulano no se puede defender”, lanzó.

¿Qué dijo Claudia Schmitd?

Este miércoles en “Que te lo digo”, el periodista Sergio Rojas le preguntó a Claudia Schmitd si clasificaría a Camiroaga entre sus mejores amantes. Schmidt no dudó en responder: “No, rotundamente no. Prefiero decir la verdad y matar la ilusión de algunas”.

Claudia también relató una conversación divertida que tuvo con Felipe, donde él le preguntó sobre su top 10 de amantes. La uruguaya mencionó a un argentino que, según ella, había sido un amante excepcional. “Le digo que empiezo a estar con él y a intimar y me dice que me va a traer algo, todavía no estábamos en el acto sexual ni nada, y me empieza a traer unas mallas, unos zapatos, lencería y todo. Y una cantidad de juego de todo tipo… era como Cristian Grey”. Esta comparación aludió a la famosa novela de E.L. James, donde se exploran dinámicas de poder y sensualidad en las relaciones.

La conversación se tornó más interesante cuando Claudia comentó que Felipe mostró interés en aprender sobre la intimidad. “Felipe me habla y me pregunta, le digo esto y entonces me pasó que casi como que le estábamos enseñando al hombre casi a cómo desarrollarse en una relación sexual, y ahí como que las pasiones se matan…”, relató.

Esta dinámica, según ella, hizo que la atracción se desvaneciera, ya que sentía que debía guiar a Camiroaga en aspectos de la intimidad. Claudia enfatizó su preferencia por una relación donde su pareja tuviera la iniciativa: “Me gusta a mí que me agarren de la mano y que me lleven y tener esa actitud, pero entrar a estar diciéndole al otro las cosas que tiene que hacer…”.

“Quiero decir algo, lo que no es bueno para mí, quizás para otros fue muy bueno”, aseguró, dejando abierta la posibilidad de que su experiencia no sea representativa de la de otros.