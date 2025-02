Naya Fácil preocupa con complicación tras extracción de la muela del juicio: “Ahora me descuidé”

Naya Fácil preocupó a sus seguidores luego de ir de urgencia al dentista tras sufrir complicaciones con la muela del juicio. Como se sabe, hace días atrás, la influencer se sometió a una extracción dental, pero no habría seguido el cuidado indicado por el médico.

Después de todo, la preparación de la Gala del Pueblo se interpuso en el reposo correspondiente para dicho procedimiento y las consecuencias no tardaron en llegar.

A través de sus redes sociales Naya Fácil reveló que la intervención no fue para nada fácil, pues su muela se torció dentro de la encía, por lo que tuvieron que trabajar por alrededor de dos horas y medias para poder extraerla. “Era una cirugía de alto riesgo”, explicó.

Naya Fácil se preocupó por su muela Foto: Instagram

Naya Fácil se saltó el reposo

Entre las prohibiciones que le dio el médico tras la extracción estaba no hablar, ni tomar alcohol y mucho menos fumar por alrededor un mes. Adicionalmente tenía prohibido hacer ejercicio. Pero la influencer no cumplió con ninguno de los cuidados.

La falta de reposo le produjo a Naya Fácil una especie de endurecimiento en su rostro que le generó una enorme preocupación. Según reveló, en el primer control el medico le indicó que, de saber que no cumpliría con los cuidados no la hubiese operado: “Si yo hubiese sabido que tú, posterior a esa cirugía, al día siguiente ibas a hablar tanto, yo no te hubiese sacado esa muela”.

Luego de acudir al dentista por segunda vez, este descartó que se tratara de una infección; noticia que le generó cierta tranquilidad a la personalidad de internet. Sin embargo, de igual manera deberá cumplir con el reposo indicado. “Yo estoy dele con hablar oh, mira, voy a cumplir con todo lo demás. No, pero ¿hablar? No creo, yo me aburro”, manifestó.