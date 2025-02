“No soy cara”: Millaray Viera descarta motivos económicos para no haber regresado a la TV y asegura que “nunca he aspirado a tener un sueldo de primera línea”

Millaray Viera descartó que temas económicos hayan sido los motivos principales para que aún no se haya reintegrado a la televisión chilena luego de su salida de hace años de Chilevisión.

PUBLICIDAD

En conversación con los integrantes del panel del programa “Plan Perfecto” fue que la mediática salió al paso de los rumores que en diversos medios faranduleros se dieron como uno de los principales argumentos respecto del fracaso en las negociaciones con algunas estaciones televisivas.

La verdad de Millaray Viera

“Ahora van a entender porqué vine hasta este programa y no comenté ningún tema, porque vine a contar mi verdad. Vine a contar porqué estoy fuera de la televisión, no lo he dicho en ninguna parte”, inició Millaray, quien aclaró que su ausencia en la pantalla grande “es algo delicado, por eso no lo había contado antes en ninguna parte. Se ha especulado muchísimo en diarios, en programas”.

“No es nada en especial, la verdad, como lo decía en la nota, he tenido varias conversaciones, tal como conversamos con mi exjefe, jefe actual de ustedes en su oficina. Él sabía mejor que yo, porque él sabe todo. Sabía que yo tenía conversaciones, y se han caído por distintas cosas, no por lo que ha dicho la prensa”, explicó la animadora, quien expuso en el espacio de CHV que su marginación actual de la TV se debe a “distintas cosas”.

“De repente ha sido por horarios. Ponte tú, en algún momento me ofrecieron estar todo el fin de semana en vivo, sábado y domingo, durante todo el día, y en ese momento pa' mí era el único momento para estar con mis niñitas. Y nada, sentía que no era el momento de hacer eso”, apuntó Viera, quien insistió en sus deseos de retomar su carrera televisiva.

¿Volverá Millaray a la TV?

“No es una puerta cerrada, no es una decisión tomada. Siempre es una puerta abierta. Y nada. ¿Quién sabe? ¿Si echo de menos la televisión? He pasado como por momentos, sí. Al principio sí, igual me costaba verlo como una outsider, porque además cuando uno entra en la máquina uno se hace muy parte de la máquina. Sobre todo en el ritmo que llevaba yo, que era muy exigente, de lunes a lunes. Y a uno le cuesta cachar como que hay vida fuera de la tele, pero cuando ya te encuentras con la vida normal, te das cuenta de que no pasa nada”, dijo.

“Llegó un punto en que dejé de echarla de menos, y me permitió hacer muchas cosas que no podía hacer si seguía en televisión”, aseveró la conductora, quien aseguró mantenerse en contacto con los canales ante algún nuevo proyecto que le permita retornar a la pantalla.

PUBLICIDAD

La mayor cantidad de veces que he estado en conversaciones en este tiempo, se han caído por cosas que no son económicas — Millaray Viera

“Me ha pasado, quizás en alguna ocasión, pero una negociación como cualquier ser humano. Pero la mayor cantidad de veces que he estado en conversaciones en este tiempo, se han caído por cosas que no son económicas”, señaló.

“En cuanto a las lucas, yo pienso que no soy cara, y que estoy bastante bajo del mercado. O sea, digamos, nunca he aspirado a tener un sueldo de primera línea, porque siento que todavía me faltan muchas cosas por vivir en la conducción, pero finalmente siento que cada uno se pone el valor que uno estime conveniente y la gente con la que uno negocia tiene la posibilidad de pagarlo o no, y en eso no hay nada de malo, son las reglas del mercado. Ahora, no ha sido el motivo por el que no he vuelto a la televisión. Para nada. No, poh, porque tendría más plata que siendo sólo influencer”, finalizó.