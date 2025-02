“Estamos en un proceso de reconstrucción”: Fernando Solabarrieta y Ivette Vergara se confesaron tras protagonizar beso en festival

“¡El beso! ¡El beso! ¡El beso!“, escucharon Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta durante su paso por el Festival de Peñaflor. Esto es una tradición en los festivales chilenos, pero esta petición es distinta.

Ambos han sido pareja desde hace años, tienen hijos, y ahora se encuentran separados. Aunque los rumores de reconciliación están cada vez más fuertes. Y Solabarrieta, aleonaba a las masas.

Él le insistía que había que escuchar la voz del pueblo, mientras que la comunicadora se hacía la desentendida y le reprochaba que se estaba aprovechando de la situación, de acuerdo a lo relatado por LUN .

Fernando continuó y dijo: “Ayer (viernes 14 de febrero) era el Día del Amor, y yo creo que hay que impulsar el amor acá. Y después nos daremos el beso, si acaso sucede”. A lo que Ivette respondió “no, si ya pasó”.

No se rendía y Solabarrieta decía “yo creo que ha sido suficiente el apoyo para esta humilde persona, para este humilde animador, que en este instante se la va a jugar toda”.

Finalmente, Vergara cedió y accedió a darle un piquito a su marido. Él terminó agradeciendo este apoyo al público, “me salió un beso después de no sé cuánto rato. Y no es chiste”, señaló.

¿Se están reconciliando?

Fernando fue entrevistado por el medio citado, quienes le consultaron sobre este beso que compartió con la madre de sus hijos. Él confesó que le costó tener este gesto romántico de parte de su expareja.

“No fue fácil, retrata un poquito en lo que estamos (...) Igual en el escenario es un juego, pero sí, hay cosas que yo quiero que sucedan en la vida”, se sinceró.

Al ser consultado directamente por su relación con Ivette, el periodista deportivo señaló que “estamos en un proceso de reconstrucción y de recuperación de las cosas que más me importan en la vida, como mis hijos, mi mujer. Yo estoy bien, no todavía del todo bien, pero mejor”.

Por su parte, Vergara habló sobre este momento que protagonizó con Solabarrieta. “Más allá de cualquier cosa, nosotros somos profesionales, e independiente de ser pareja o no ser pareja, nosotros trabajamos juntos y sabemos que hay un feeling y que funcionamos muy bien”, contó.

A pesar de su resistencia, la periodista no estuvo complicada por el beso. “Lo del beso funciona y es parte del juego arriba del escenario, y también jugamos con eso. La gente sabe que estamos en un proceso de reconstrucción y paso a paso. Primero es que él se recupere bien y después veremos”, reconoció Vergara.

Con respecto a la pregunta de rigor, Ivette Vergara se rehusó a entregar detalles sobre su reconciliación. “Yo no hablo de mi vida privada, no lo he hecho nunca. Pero hoy día lo más importante es que él esté bien”, cerró.