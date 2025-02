Fabio Agostini fue al podcast de su hermano y le habló a los detractores: “Cuando mejor me va, más me critican”

En la lista de famosos polémicos, Fabio Agostini tiene un lugar privilegiado. Como figura de realitys show sabe bien cómo llamar la atención, aunque también lo logra fuera de las cámaras.

Odiado por muchos, amado por otros, se sentó en el sillón y en el podcast conducido por su hermano Bruno Agostini se sinceró sobre esta relación con los detractores que siguen atentos sus pasos.

La charla comenzó una clara queja: la ajetreada agenda que le impide compartir con su propio hermano. “Chile, España, Colombia, Perú”... , le dijo sobre los países donde actualmente ha trabajado pero él lo negó. “Para mi hermano no estoy ocupado nunca, de hecho hoy es domingo, son las 8 y aquí estoy”.

Fabio Agostini fue invitado al podcats de su hermano Bruno Agostini. Youtube

Al comentar sobre la posible presión de tener 3 millones de seguidores en redes sociales y ser una figura pública, Fabio hizo un gesto de burla y contestó: “A mi me da igual, a mi me dicen de todo”. Su hermano coincidió asegurando que al estar en la TV, Fabio ya desde sus inicios en TV incluso “alimentaba las críticas”.

“A mí basta que me digan que no lo haga para que lo haga peor todavía.. me gusta cuando hay haters hablando porque la verdad que cuando mejor me han ido las cosas es cuando más gente veo criticando, así que no lo veo coincidencia, lo veo que hay mucha gente envidiosa en el mundo, me encanta que me critiquen”.

Sin embargo, destacó que no todo son malos comentarios, también hay críticas constructivas “que la mayoría no son por las redes sociales”.

Las inseguridades de Fabio

Fabio Agostini, actualmente en el programa de competencias peruano “Esto es Guerra”, habló además de sus inicios en la pantalla

“Mi mayor miedo eran mis inseguridades, en ese momento tenía muchas, del qué dirán, qué me preguntarán, y si no sé qué responder, y si me da miedo se van a cagar de risa de mí, era algo que en verdad que echaba muy para atrás... me daba vergüenza”.