“Lo más increíble es que...”: Raquel Argandoña reveló qué hizo su expareja después de encontrarlo con su nueva polola

La animadora Raquel Argandoña estaba ansiosa de contar la anécdota que vivió con uno de sus exnovios, a quien encontró en un restaurante de la comuna de Vitacura junto a su nueva conquista.

Durante un episodio de esta semana de “Tal Cual”, la Quintrala le relató este acontecimiento a Paty Maldonado y Pancha Merino, quienes escucharon atentamente la historia de Raquel.

“El otro día me encontré con un ex y no me saludó. Un ex que llevábamos varios años. No me saludó, y estaba con la nueva polola”, partió.

“Yo dije no me habrá visto”, se cuestionó. “Parece que fue porque la polola andaba mal vestida o algo así. Me habían dicho que era estupenda y era bien porfiada, pero da lo mismo”, lanzó la animadora.

Raquel se justificó apelando al sentimiento de las personas, y dijo “díganme si no es rico encontrarse con el ex y que la polola del ex sea matada. Más encima, con la suerte del destino, uno anda arreglada como puerta mexicana”.

“Lo más divertido es que...”

Una vez que se percató que no la iba a saludar, le pidió a su amiga que se sentara de espaldas para poder mirarle la cara a su expareja. El hombre en cuestión se percató, y comenzó a agacharse para no encontrarse con los ojos de Raquel.

“Lo más increíble es que vienen llegando los amigos, y los amigos en vez de sentarse con él, me vinieron a saludar a mí. Yo les conversaba cualquier cosa para que se demoraran, después se fueron a sentar a la mesa”.

Uno de sus amigos le aseguró a Raquel que la polola acostumbraba a irse como a las 19 horas cuando se juntaban, pero como ahora estaba ella presente, no se iba a ir tan temprano.

“Yo me paré como a las 20:15, nunca me dio la cara para saludarme. Cosa que cuando no está con la polola, me llama diez veces al día para preguntarme cualquier cosa, porque tenemos algo en común”, detalló Argandoña revelando una gran pista.

“Lo más divertido es que yo salgo del restaurante y yo dije ‘¡Chao!‘. Me despedí de un amigo de él y le dije ’¡Llámame después!‘. ’¡Chao!' me dijo el amigo muy educado y él nunca me miró“, cerró Raquel Argandoña.