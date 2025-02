Pangal Andrade asistirá solo a la Gala de Viña: Asegura que “no invitaron a la Meli”

Faltan tan solo días para la anhelada Gala del Festival de Viña. Y desde ya algunos artistas han confirmado su asistencia al prestigioso evento de la televisión nacional; entre ellos, Pangal Andrade.

Sin embargo, no pudo evitar generar controversia en su confirmación al revelar la razón por la cual lo verán completamente solo en la alfombra roja del magno evento. Así que contra todo pronóstico el chico reality se prepara no solo para dejar por algunas horas su look deportivo, si no también para presentarse sin su pareja, Melina Noto.

Pangal Andrade irá sin pareja a la Gala de Viña

Durante una conversación con Fotech.cl, el también presentador de televisión aseguró que la modelo argentina con la que tiene más de cinco años de relación, no fue invitada a la Gala de Viña.

“No voy con la Meli. No la invitaron, no sé por qué. Yo voy por Paris, que me hizo un ofrecimiento de ir con una ropa reciclada que están sacando, súper linda y están preparando todo”, mencionó Pangal Andrade, dejando en suspenso el motivo por el que su novia no fue invitada.

Pangal Andrade y Melina Noto | Instagram

Ante la extrañeza del asunto, el chico reality consultó la posibilidad de ir acompañado de su pareja, pero recibió una negativa. “Pero no puedo hacer nada. Juraba que iba a ir con Meli y pregunté hasta el final. Me dijeron que la invitación era personal, creo que hasta la Kika Silva va sin su marido”, agregó.

De acuerdo con Pangal, Melina Noto estaba muy emocionada por asistir junto a él: “Está súper triste, quería ir conmigo. A mí no me gustan estas cosas. Pero trabajo es trabajo”, expresó el ganador del reality show de Canal 13, Ganar o Servir.