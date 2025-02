¿Peligra su concierto en Chile?: Shakira suspende fecha en Perú tras hospitalización por un cuadro abdominal

Una lamentable noticia fue dada a conocer por Shakira, quien anunció la suspensión del concierto de este domingo 16 de febrero que iba a realizar en Estadio Nacional de Lima en Perú, en el marco de su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”.

A través de sus redes sociales, la cantante entregó detalles de la situación, y explicó que la cancelación se debe a un problema de salud que surgió inesperadamente.

“Anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche“, señaló la cantante.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, continuó.

¿Qué pasará con el resto de las fechas?

Esta no es la única fecha que Shakira tenía agendada para Perú, ya que para este lunes 17 de febrero también se espera que la colombiana llegue al Estadio Nacional de la nación vecina.

Sin embargo, Shakira todavía no ha confirmado si es que se va a suspender o se va a realizar la fecha de este lunes. “Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, señaló sobre la situación.

Finalmente, la artista detrás de “Ojos así” señaló que están moviendo el cielo, mar y la tierra para poder reagendar este show que tenía tan expectante a todos los peruanos y peruanas.

“Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles”, cerró Shakira.

Vale mencionar que el próximo 20 de febrero, y hasta el 27, la cantante volverá a su tierra natal para llevar a cabo su gira mundial. Y una vez que finalice esta patita, Shakira aterrizará en nuestro país para presentarse el 2 y 3 de marzo en el Estadio Nacional, el cual se encuentra completamente agotado.

Solo el tiempo, y el equipo médico de la cantante, dirán si es que también se suspenderán las fechas en nuestro país, las cuales serán en dos semanas más. Queda sólo esperar la mejora de Shakira, quien tiene a su fanaticada preocupada.