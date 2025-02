Shakira internada en Lima: Fans se congregan a las afueras de la clínica en apoyo a su recuperación

A tan solo horas de reencontrarse con su público peruano, Shakira fue internada de emergencia en una clínica de Lima debido a una complicación de salud. Según se dio a conocer a través de Infobae, la interprete de Puntería presentó fuertes molestias en el estómago que fueron asociados a un cuadro de gastritis.

En medio del revuelo, cientos de personas aguardaban en las filas a las afueras del Estadio Nacional para el esperado encuentro, pero de un momento a otro la artista se pronunció a través de las redes sociales para dar la dolorosa información

Lo que más temían los shakiralovers sucedió, Shakira canceló la primera fecha en su paso por el Perú. “Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, se lee en el mensaje compartido a través de su Instagram.

Shakira

Shakiralovers se apersonan en la clínica

Tras darse a conocer la información, los fanáticos de la artista colombiana abandonaron las filas a las afueras del recinto que sería testigo de su regreso al Perú tras 14 años de su última visita. Y algunos tomaron rumbo a la Clínica Delgado donde la cantante permanece internada en una prestigiosa zona de la capital peruana.

En medio de la tristeza que generó la cancelación del concierto pautado para este 16 de febrero, los fieles seguidores de Shakira se mantienen expectantes a su parte médico.

“Un día más sin ver a Shakira”, “Mis mejores deseos y pronta recuperación”, “Shakira es un ser humano no es un producto, pronta mejoría para la artista”, “¿Quién fue el que le dio ese ceviche a Shakira?”, “¡¡Que bellos!! Todo ese amor ayuda a que se recupere, pero que no le den más ceviche por favor”, comentaron en X.