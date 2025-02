“Estás en todo tu derecho a renacer” y “mujer valiente”: Famosos muestran su apoyo a Tonka Tomicic tras potente reflexión en redes sociales

Hace solamente un par de horas, Tonka Tomicic sorprendió al mundo de las redes sociales tras publicar un íntimo video revelando el duro proceso personal que ha vivido tras verse involucrada en el Caso Relojes.

"Esta historia se ha contado a través de voces de otros, pero nunca con mi voz, pero eso es responsabilidad mía, yo lo asumo, porque me cuesta hablar de mi (...) Sentí que se me venía la vida encima. Me sentí muy imbécil. Si sentí que tenía que vivir el infierno, mi propio infierno, porque no quería que se me olvidara. Me tuve que reconciliar conmigo, me tuve que volver a querer, a admirar, tuve que sentir que valía", fueron parte de las palabras de la exrostro de Canal 13.

“Me encantaría ser mamá... Soy muy de lamerme mis heridas sola. Me escondo, pero yo me veo mis cicatrices y cuando las veo, me gustan, porque me marcan y me demuestran todas las veces que me he levantado y me voy a volver a levantar una y otra vez", cerró en el registro.

El apoyo de sus colegas

En este contexto, es donde varios famosos aprovecharon la publicación para mandarle mensajes de apoyo a Tonka, entre ellos Daniel Fuenzalida.

“¿Quién en la vida no se ha caído? Solo te digo que el nacer es algo físico/químico y que se dio por la naturaleza (no deja de ser un milagro) pero el levantarse es mejor aún porque es por decisión propia y uno tiene que poner trabajo para RENACER , entonces estás en todo tu derecho a RENACER, solo disfruta , abrazos“, le escribió el actual rostro de TVN.

Por su parte, Carmen Gloria Arroyo también quiso dedicarle unas palabras a su colega.

“Mujer valiente, la vida tiene sus formas de darnos lecciones que a veces necesitamos para renacer más fuertes que nunca y tomar las riendas de nuestros caminos. Acá estaremos incondicionalmente quienes te admiramos y queremos”.

Asimismo, Michelle Carvalho, Fabrizio Copano, Vivianne Dietz, Luis Jara, Francisco Saavedra, Pedro Engel, Bernardo Borgeat, Francisca Merino, Amaro Gómez-Pablos se sumaron a las palabras y mandaron su apoyo.

“Una mujer maravillosa, excelente compañera. Eres un ángel y todos quienes te conocemos te queremos “;”Grítalo"; “Así me gusta”; “Dale con todo”; “A volver a brillar”; fueron parte de los comentarios.