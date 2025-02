“Fuimos compañeros, finalmente”: Lucho Ugalde sorprende en su debut en Mega y Neme lo recibe con “bromita”

Lucho Ugalde hizo su debut en Mega, sorprendiendo a los televidentes al unirse al equipo del matinal Mucho Gusto. Durante su aparición, estuvo acompañado por José Antonio Neme y Natasha Kennard, quienes tomaron la posta del programa en la ausencia de Karen Doggenweiler, quien se encuentra preparándose para el Festival de Viña 2025.

El periodista, que llegó a Mega tras una larga trayectoria en CHV, aprovechó la oportunidad para promocionar su nuevo programa, ‘Siempre Juntos’, que comenzará a emitirse de lunes a sábado.

En su debut, Ugalde abordó temas sobre la ‘rivalidad’ existente entre los matinales, un aspecto que ha marcado su carrera en la televisión.

Un nuevo desafío en Mega

Durante la transmisión, Neme presentó a Ugalde y bromeó sobre su fallido arribo a Chilevisión. “Fuimos compañeros, finalmente. No en el canal original, pero somos compañeros acá”, dijo entre risas, mientras que Ugalde respondió con un “Por poco”.

Ugalde dijo estar contento, “pero me agarraron al tiro para el leseo, de una. Me di cuenta de que no han cambiado mucho las cosas de cuando me fui de este canal”, comentó, recordando que realizó su práctica profesional en Mega.

El nuevo rostro de Mega también expresó su aprecio por la rivalidad entre los matinales, un tema que ha sido recurrente en la industria televisiva. Además, mencionó su relación con Kennard, con quien compartió momentos como reporteros de terreno. “Es el mejor en la calle”, destacó Natasha, elogiando el profesionalismo de su colega.

Presentación de Siempre Juntos

En la misma línea, Ugalde invitó a los espectadores a unirse al programa que conducirá desde el próximo 2 de marzo.

“Empezamos con Siempre Juntos, que es el noticiero que va a estar desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, donde vamos a informar, nos vamos a entretener y nos vamos a conectar”, afirmó. E