“La hemos emboscado con ese ceviche”: Jaime Bayly pidió a disculpas a Shakira por su “intoxicación”

Los fanáticos de Shakira la esperaron horas antes de que abrieran las puertas en el Estadio Nacional de Lima, Perú, pero ella no acudió a la situación por una razón importante.

"Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Estoy muy triste de no poder subir al escenario. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano“, expresó en el comunicado.

Luego se desataron varias hipótesis, desde la gastritis hasta la intoxicación. El periodista Jaime Bayly se inclinó por esta última idea luego de que la cantante reveló sus ganas de comer ceviche.

“La hemos emboscado con ese ceviche”: Jaime Bayly pidió a disculpas a Shakira por “intoxicación”. Youtube Jaime Bayly

¿Quién le hizo el ceviche a Shakira en ese restaurant? comentó el escritor en su canal de Youtube. “Se llevaron solo dos platos de regreso al Hotel Belmont, el ceviche tradicional y otro plato que se llama sobredosis”.

Luego siguió se mostró apenado por la situación de la cantante colombiana que debió suspender su concierto previsto para este 16 de febrero, dejando en suspenso su segunda fecha en Perú.

“Algo pasó entre esos ceviches que comió Shakira y las 4 o 5 de la mañana, la pobre Shakira se habría sentido fatal porque ella es una guerrera, se descompuso, se intoxicó, algo le cayó muy mal”.

“Me siento mal porque yo nacía en Lima así que le pido disculpas a Shakira en nombre de los limeños que no la hemos recibido con la dulzura que ella se merecía y que la hemos emboscado con ese ceviche mal avenido, mal aliñado, con ese ceviche preñado de insidias”, dijo en su acostumbrado sarcasmo.

De regreso al escenario

La barranquillera Shakira tiene previsto presentarse este 17 de febrero, luego de ser dada de alta. A las afueras del Estadio Nacional cientos de fans se agolparon para apoyarla tras el incidente médico.