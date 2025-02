“Lo pasé mal porque para mí fue una frustración”: Luis Jara recordó incómodo momento con Robbie Williams

Luis Jara recordó el impasse que protagonizó junto a Robbie Williams en el pasado, asegurando que recibió “hate” en ese entonces.

El cantante reflexionó sobre lo sucedido tras participar en un video publicitario en donde le envió un directo mensaje al británico.

Se trata de una promoción a la película “Better Man”, una cinta biográfica del artista en la que es interpretado por un chimpancé.

En el registro, Luis Jara aparece usando una máscara de mono, mientras baila el tema "Rock Dj" de Robbie Williams.

“¡Hola Robbie. Soy yo de nuevo. También como un mono. Déjame decirte algo, ¡me encantó tu película Better Man! Nos vemos por ahí, compañero", expresó en perfecto inglés.

Las palabras de Luis Jara

Cabe recordar que el hecho ocurrió hace un poco más de 20 años, cuando Jara entrevistó a Robbie en el programa “Mucho Lucho“. Sin embargo, el inglés falló y la entrevista no llegó a buen término.

Al respecto, el cantante comentó: “Los comentarios que recibí en aquel entonces eran un poco lo que pasa hoy día con los hater. Pero para mí nunca ha sido un tema que me haya movido en mis plataformas emocional", dijo en conversación con El Filtrador.

“Lo pasé mal porque consideré que para mí fue una frustración, más que lo que podría haber afectado mi carrera, que de hecho no lo hizo, por tanto yo siempre me he tomado el bullying hasta como con respeto y no me siento como una víctima. Soy uno más, uno de tantos", sostuvo.

Para finalizar, también realizó una reflexión sobre la carrera de Williams.

“Creo que su reinversión, más que musical, ha pasado por un hermoso y necesario análisis de su vida, que es algo que tenemos que hacer todos en algún momento; hacer una mirada introspectiva de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que podemos llegar a ser”, dijo.