Pamela Díaz saca las garras y rechaza comparaciones con Cathy Barriga: “La gente que está en su casa no me paga el sueldo”.

Volvió a casa. Cathy Barriga salió de la cárcel de San Miguel la tarde de este lunes 17 de febrero tras ser revocada su prisión preventiva de la cual cumplió tres meses.

El caso fue abordado por los panelistas de “Hay que decirlo” en Canal 13, donde el exasesor de la política, Luis Japaz, dio nuevos detalles del caso de corrupción y fraude al fisco contra la exfuncionaria.

Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando Japaz comparó a Pamela Díaz con Barriga, dado los rumores de su relación con el senador Felipe Kast.

“El conflicto aquí radica en más de punto radica en varias cosas, hoy en día farándula, política, civil, se está uniendo s cosa de ver a Pamela...todos nos juntamos con todo”, comentó Japaz.

Luis Japaz, exasesor de Cathy Barriga, fue invitado al programa "Hay que decirlo". Instagram Hay que decirlo

La “Fiera” no ocultó la incomodidad de los comentarios y se defendió de las comparaciones de manera contundente.

“Perdona pero qué tengo que ver yo...es muy distinto, porque yo pueda tener una relación con un político no quiere decir que yo entre a la política, yo no hablo de eso.. no me compares”.

Pero Japaz insistió en su teoría protagonizando un tenso cruce con la panelista. “No te sientas atacada, discúlpame si te sientes atacada, vamos a lo mismo y uso tu ejemplo: Cathy Barriga es alcaldesa 24 horas del día los 7 días de la semana y mientras Pamela Díaz tenga una relación o no la tenga, lo desconozco, con un político, tiene ese relación 24 horas los 7 días de la semana”.

Pamela entonces volvió a reaccionar. ““La gente que está en su casa no me paga el sueldo”. Los panelistas la apoyaron y contestaron a Japaz: “Estás haciendo una analogía incorrecta”.