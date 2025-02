“Aún no me reconcilio con Arenita”: Natalia Rodríguez se sincera sobre su paso por Yingo

Radicada en Dinamarca desde 2018, Natalia Rodríguez, exfigura del programa juvenil Yingo, utilizó su cuenta de Instagram para sincerarse sobre su pasado televisivo. En una dinámica de preguntas y respuestas, la influencer abordó su experiencia en la pantalla y dejó en claro que, aunque han pasado los años, todavía no ha logrado reconciliarse del todo con su antigua imagen como “Arenita”.

Durante la interacción con sus seguidores, una usuaria le preguntó si en Yingo la “pauteaban”, es decir, si recibía instrucciones para actuar de determinada manera. Rodríguez negó categóricamente esa posibilidad, aunque reconoció que su comportamiento en el programa era auténtico. “Nunca”, respondió de manera tajante, pero luego agregó: “Si es que lo hacían, finalmente hacía y decía lo que yo quería porque siempre fui muy llevada a mis ideas”.

Sin embargo, la conversación tomó un tono más reflexivo cuando mencionó lo difícil que ha sido para ella ver registros de esa época. “Siempre todo lo que vieron fue real, por eso me da tanto cringe”, expresó. Luego, confesó: “Ver videos míos en esos tiempos... aún no me reconcilio bien con Arenita”.

El personaje de Arenita fue una de las figuras más emblemáticas de la era Yingo y del fenómeno de los “pokemones” en la televisión chilena. Su estilo, personalidad y conflictos en pantalla la convirtieron en un rostro ampliamente reconocido por los jóvenes de la época.

Actualmente, Rodríguez lleva una vida alejada de la televisión, dedicada a la creación de contenido en redes sociales desde su hogar en Dinamarca, donde reside junto a su esposo Jens Bach y su hija. Pese a la distancia con su pasado televisivo, sus seguidores continúan recordándola por su icónico personaje, lo que la mantiene en constante diálogo sobre esa etapa de su vida.