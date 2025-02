“Él murió solo, en un motel, se combustionó”: Ex “mano derecha” de Cathy Barriga revela temores tras misteriosa muerte de testigo clave

Luis Japaz, ex colaborador cercano de Cathy Barriga en la municipalidad de Maipú, expresó su profundo temor por posibles represalias tras el deceso de un testigo clave en un caso relacionado con jardines infantiles.

En una entrevista en ‘Contigo en la mañana’, reveló que su preocupación es real y afecta no solo a él, sino también a su círculo cercano. “Tengo mucho miedo a las represalias, porque me amenazaron también”, afirmó. Japaz, quien tuvo un rol importante en la gestión de Barriga, no solo habló de sus temores, sino que también compartió detalles inquietantes sobre la muerte de un individuo que podría haberlo defendido en un caso que lo involucra.

“Sin ir más lejos, en parte de los casos, en cosas que he sido involucrado, la persona clave, quien podía defenderme y decir ‘oye, Luis Japaz no tiene nada que ver en esto’, aparece un día muerto, dentro de su auto, al lado de la carretera, entonces para hablar acá hay que tener pantalones”, agregó.

Un deceso extraño y controvertido

El ex funcionario de Maipú se refería a un caso vinculado a irregularidades en jardines infantiles donde aparentemente se han presentado audios comprometedores. Según Japaz, su voz no está en esos audios, pero uno de los involucrados en la grabación fue encontrado muerto poco antes de que comenzara la formalización del caso.

“Él murió solo, en un motel, se combustionó. Fue en extrañas circunstancias”, reveló. El periodista Sergio Jara también se refirió a este incidente, ampliando la información sobre la muerte de este testigo. “La cabaña se incendia, muere calcinado, solo. Compra almuerzo, eso quiere decir que no estaba planeando suicidarse ni nada eso. Eso fue el año pasado parece”, recordó Jara durante el programa.

Japaz expresó su inquietud por el ambiente en el que se desarrolla la política, sugiriendo que hay elementos de mafia involucrados. “Y yo en eso soy bien hombre, pero tengo un círculo cercano que me rodea, del cual nunca hablo, pero a veces siento temor por ellos, porque sin ir a la ciencia ficción, esto de la política tiene mucho de mafias”, declaró.