Fran Maira responde a rumores de romance con productor musical: “Me estoy dejando querer”

A varios meses de su quiebre con Austin Palao, la cantante e influencer Fran Maira dio pistas sobre su situación sentimental actual. Fue en medio de las celebraciones de San Valentín que la influencer despertó las especulaciones de nueva pareja luego de compartir en Instagram imágenes de un lujoso ramo de rosas rojas y obsequios de la marca Swarovski.

PUBLICIDAD

Lo que más llamó la atención fue que el productor musical Joaquín Rodríguez, conocido como Nes en la escena urbana, publicó la misma imagen en sus redes sociales, lo que muchos interpretaron como una confirmación de su relación.

Fran Maira y Nes pasaron el día de San Valentín juntos

Consultada sobre su presente amoroso en FMDos, Maira destacó que está enfocada en su carrera y en los nuevos proyectos que ha estado desarrollando. “Mi corazón está lleno porque estoy haciendo lo que me gusta. Estoy contenta, me están saliendo las cosas bien”, afirmó. Sin embargo, al preguntarle directamente por su vida amorosa, prefirió no dar detalles, pero dejó entrever un nuevo romance. “Me siento bien conmigo misma y sobre todo, no te voy a mentir. Me estoy dejando querer”, comentó con una sonrisa.

¿Quién es Nes, el productor vinculado a Fran Maira?

Joaquín Rodríguez, más conocido como Nes, es un reconocido productor y artista urbano chileno que ha trabajado con figuras de la escena nacional como Cris MJ, Jordan 23, Marcianeke, Standly y Jere Klein. Sus canciones han logrado gran éxito en plataformas digitales, acumulando más de 4 millones de oyentes en Spotify. Entre sus temas más populares destacan Cabaña, Que le de y Blankita como nieve.

Con casi 150 mil seguidores en Instagram, Nes se define como DJ, beatmaker, productor musical, ingeniero en sonido, compositor y productor ejecutivo. Actualmente, está trabajando en su próximo EP, titulado MilloNes, y en diciembre de 2024 recibió un Stream de Oro por su colaboración con Cris MJ en Que le de, un tema que promete ser parte de su gran proyecto musical.