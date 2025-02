Ivette Vergara en la mira de nueva casa televisiva: confirmó conversaciones con canal de TV

A cuatro meses de su polémica salida de TVN, Ivette Vergara podría estar cerca de encontrar un nuevo hogar televisivo. Según recientes informaciones, la animadora estaría sosteniendo conversaciones con TV+ para sumarse a la señal privada en un proyecto que podría reemplazar a Mija, el programa que lideraba Claudia Conserva.

El periodista Pablo Candia fue quien reveló estos antecedentes en el programa Plan Perfecto de Chilevisión. “Ella reemplazaría a Claudia Conserva”, afirmó, agregando que Vergara ha visitado las dependencias de TV+ en al menos tres ocasiones. “(Ivette) habría sido vista en tres oportunidades yendo a TV+”, detalló el panelista.

Candia también aseguró que se comunicó con la periodista para confirmar la información. “Le dije ‘te escribo para saber qué tipo de programa harás en TV+’. Ella se rió y me contestó: ‘Conversaciones nada más, estamos viendo’”, relató.

Si bien Vergara no confirmó oficialmente su llegada a la señal, la posibilidad de que encabece un nuevo proyecto en TV+ cobra fuerza. Incluso, el canal tampoco desmintió la información cuando fue consultado por Página 7. “Estamos trabajando en muchas sorpresas para marzo”, respondieron desde la estación, sin dar mayores detalles.

El eventual regreso de Vergara a la televisión se daría en un contexto en el que la animadora ha sido crítica respecto a su salida de TVN. “No me sorprendió que no me renovaran el contrato, lo que me dolió fue la forma en que todo esto pasó”, expresó tras su desvinculación.

Además, la comunicadora lamentó la escasa representación femenina en el canal público. “Me duele que las mujeres no tengamos oportunidades, que sea tan poco relevante la presencia femenina en TVN, que no les haya importado dejar sin mujer al área deportiva. Eso en un canal público no es menor”, sostuvo en aquella oportunidad.

Así, mientras TV+ mantiene el hermetismo sobre sus planes, todo indica que Ivette Vergara podría regresar pronto a la pantalla con un renovado formato.