Las cartas hablaron: Latife Soto predijo el futuro amoroso de Karen Paola y Juan Pedro

La separación de Karen Paola y Juan Pedro Verdier sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Luego de más de 20 años juntos, la pareja decidió tomar caminos separados a principios de este año. En medio de las especulaciones sobre su futuro sentimental, la reconocida tarotista Latife Soto se aventuró a predecir lo que viene para ambos.

Durante su participación en el último capítulo de Only Fama, la médium fue consultada sobre la posibilidad de una reconciliación entre los exesposos. Fue Daniela Aránguiz quien la instó a tirar las cartas y revelar si existía alguna posibilidad de reencuentro.

Antes de la lectura, Fran García-Huidobro lanzó un comentario que no pasó desapercibido: “Dicen, aunque yo no sé con quién, que Karen igual la está pasando bien”. Sus palabras despertaron la curiosidad del panel, que comenzó a debatir sobre la posibilidad de que la cantante ya esté conociendo a alguien más.

La carta del odio y la probabilidad del regreso

Al momento de la lectura, Latife Soto sacó una carta que llamó especialmente la atención. “Es una relación que viene desgastada. Esta carta habla del odio, de la rabia y los desencuentros que tuvieron ellos en todos estos años”, afirmó la tarotista, dejando en claro que la relación ya estaba fracturada antes de la separación.

“Esta es la carta del odio. No significa que no existiera amor. Existía amor, pero hay un desgaste. Yo creo que ellos tomaron la decisión de cerrar el ciclo para no llegar a esto”, agregó Soto, descartando así cualquier intento de reconciliación.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la revelación sobre el futuro sentimental de Karen Paola. “Aquí dice que la carta del regreso está al revés, o sea...”, comentó la tarotista mientras negaba con la cabeza, insinuando que no habría vuelta atrás en la relación.

“¿Será que o Karen o él ya tienen otra pareja?”, preguntó Daniela Aránguiz. A lo que Latife respondió con otra carta: “Hay otros pensamientos... Pero mira, aquí ella está sola y ahí ya tiene otra pareja”.

Con esta última afirmación, la tarotista dejó entrever que Karen Paola podría estar iniciando una nueva etapa en su vida amorosa. Mientras tanto, el futuro de Juan Pedro Verdier sigue siendo un misterio.