“Me dijo que yo le había tirado un golpe bajo”: Daniella Campos confirma conversación “tras bambalinas” con Fran García-Huidobro

Mientras que Denisse Campos se levantaba intempestivamente de la silla de “Primer Plano”, su gemela Daniella Campos mostraba una actitud más conciliadora como invitada en “Only Fama”.

La panelista de “Zona de Estrellas” acudió a la cita con Fran García-Huidobro con quien se sinceró sobre la polémica familiar, incluyendo el reciente “día de furia” de su hermana en un local en Viña del Mar.

“Yo he perdido la esperanza por todo lo que me ha tocado ver”, dijo la exreina de belleza sobre el distanciamiento de su hermana a quien no ve desde hace al menos siete años.

Daniella Campos confirma conversación “tras bambalinas” con Fran García-Huidobro. Youtube

Pero la conversación con Fran García-Huidobro se extendió incluso detrás de cámaras, y aunque Campos no quiso ahondar en detalles, reveló algunas frases de la “dama de hierro”.

“Fue una conversación, es verdad, pero fue privada pero sí te puedo decir que estaba enojada, estaba muy molesta”, comentó al reportero de “Que te lo Digo”.

“Me dijo que yo le había tirado un golpe bajo... y tu Fran García-Huidobro cuántos golpes bajos me has tirado en la vida, eso nada más te voy a adelanta, el resto no”, comentó ya en tono más jocoso.

¿Anti-Tonka?

Fran García-Huidobro protagonizó un polémico cruce con varias panelistas y figuras de la farándula a quienes tildó de “anti-Tonka”. "Hay una corriente femenina de odio hacia Tonka Tomicic...“, dijo.

Pero Daniella Campos fue una de las quien no tardó en responder. “...porque yo sí que no me tiro en contra de las mujeres, a diferencia de ella, a mí me pagan por hacer mi pega, no por hacerle un queque a nadie", dijo.

También cuestionó la popularidad de su programa. “me preocuparía más por ser la segunda semana consecutiva en salir cuarto lugar en el rating“.