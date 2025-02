“No era fácil volver”: Viñuela se emociona tras exitoso estreno de su programa en Canal 13, “El Fenómeno”

El programa “El Fenómeno“ tuvo un exitoso estreno, de hecho, lograron liderar la sintonía durante la jornada de este lunes y fue uno de los temas más comentado en las redes sociales.

PUBLICIDAD

En este contexto, es donde José Miguel Viñuela se emocionó y agradeció la nueva oportunidad de aparecer en las pantallas de Canal 13.

A través de un contacto con el programa “Tu Día”, el comunicador compartió una profunda reflexión al respecto.

“Estuvo muy lindo (…) el espíritu lo tengo como hace 25 años, pero las rodillas no son las mismas, pero uno va dosificando ahora bailando 3 canciones y ahí nos vamos moviendo”, bromeó el conductor.

En esa línea, Viñuela también se refirió a su polémica salida de Mega tras cortarle el pelo a un camarógrafo en el “Mucho Gusto”, quien tuvo que ser indemnizado por el rostro de televisión por los daños causados.

“Fue como soltar las emociones después de los últimos 5 años que han sido bien duros. Todo el mundo sabe lo que me pasó en 2020, después de eso me dolió mucho haberme ido de un lugar que yo quería mucho, donde me forjé, de la manera en que me fui y todo lo que me pasó”, relató.

“Yo no sabía si realmente iba a volver a tener la oportunidad de reivindicarme en televisión y en un canal como lo es Canal 13, y haberla tenido, honestamente, chuta, es como que vuelvas a jugar fútbol de titular y además hagas un gol en el minuto 90”, agradeció.

PUBLICIDAD

El llanto de Viñuela

Acto seguido, José Miguel se quebró al hablar sobre su círculo más cercano por el apoyo en tono momento.

"Estoy tan agradecido del cariño de la gente, como que todo se ha dado vuelva en una carga de cariño enorme, me acuerdo mucho de mi familia también”, expuso.

“Hoy me mandaron un audio mis niños y eso me emocionó, eso me mató. Mi señora ha sido una gran impulsora de que yo aceptara hacer esto, me dijo ‘no tienes nada que perder y disfrútalo’”, confidenció, notablemente emocionado.

Finalmente, el exanimador de “Mekano” admitió que “eso hicimos ayer (lunes) y fue muy bonito, así que ando medio sensible (…) Tengo que agradecer la disposición de los ejecutivos del canal con este programa (…) agradezco que nos hayan abierto las puertas porque no era fácil volver a probar en pantalla con todos los riesgos”, les dijo a los ejecutivos de la señal.

“Esto es lo que nosotros queremos, que las mamás vuelvan a ver televisión con los hijos y eso la pantalla de Canal 13 lo está dando. Estoy tan agradecido con eso“, cerró.