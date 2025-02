“No es fácil ser la cara...”: Julio César Rodríguez agradece éxito de ‘Primer Plano’ y hace feroz descargo contra “mentiras”

Julio César Rodríguez está de lo más contento con “Primer Plano”, y tanta es su alegría, que hizo un post de agradecimiento en su cuenta de Instagram. Pero también, haciendo descargos debido a las polémicas en los últimos dos programas, con las acusaciones de la pareja de Pablo Herrera y ahora de Denisse Campos.

“Agradezco tanto el tremendo éxito de Primer Plano en este regreso. No es fácil ser la cara de un programa donde se cree que atacando al conductor ( y con mentiras ridículas e infamias) se puede desviar el centro del contenido”, comenzó manifestando el conductor.

“Ustedes saben que Primer Plano ha liderado en hogares y comercial 10 de 11 emisiones en la temporada (08 dic 2024 hasta la última emisión 16 feb 2025)). El único día que no lideró fue el 19 de enero que coincidió con el Festival del Huaso de Olmué. Y ya entramos en el segundo tiempo y final! Este ciclo de 20 capítulos ya se acaba. Quedan 9 emisiones que disfrutaré una a una como si fuera una final de torneo! Espero que cuando el ciclo acabe nos extrañen! Gracias y mil gracias ❤️❤️❤️❤️“, terminó.

¿Qué mentiras?

Karoll Román, pareja de Pablo Herrera, aseguró que durante una grabación del programa “Podemos Hablar” en 2024, Julio César Rodríguez, realizó un comentario inapropiado que la dejó incómoda.

Esto lo mencionó luego de la visita del cantante a Primer Plano. Precisó que durante la grabación de un capítulo de PH el año pasado, “Julio César me abraza pero muy cálidamente y me dice ‘¡¿cómo tú andas con este we..., si tú eres demasiado rica?!‘”. La comunicadora audiovisual aclaró que no estaba acusando a Rodríguez de acoso, pero sí consideró que su comentario fue una “mala actitud e incómodo”.