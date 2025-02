(No) Te amo Mon Laferte: Cantante es criticada por artistas visuales y acusan favoritismo en sus exposiciones

Seguramente el nombre de Mon Laferte atrae mayor cantidad de gente a una exposición, en comparación a un artista que no es tan reconocido masivamente por el público. Por ese motivo, los centros culturales le estarían abriendo las puertas a la cantante, pero en desmedro de otros expositores.

Ese es el reclamo que realizan artistas visuales a través de una carta que se ha difundido en redes sociales, la cual ya cuenta con más de 200 firmas.

En el reclamo, indican que se le da prioridad a la cantante solo por ser conocida musicalmente, en desmedro de otros artistas que cuentan con mayor experiencia, estudios y conocimientos en la elaboración de sus obras.

Hay “artistas que se dedican 100%, que estudiaron, etc., y con mucha más trayectoria, y no logran acceder a esos espacios expositivos. Ahí la fama como cantante abre espacios y no la trayectoria como artista visual”, lamentó el pintor Alex Chellew, presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH).

Además, reclaman que para dar espacio a la exchica Rojo, se han acortado otras exposiciones, perjudicando a sus creadores.

Artistas visuales en picada contra Mon Laferte

El enojo aumentó aún más, luego que el Parque Cultural de Valparaíso la declarara embajadora cultura y extendiera su muestra “TE AMO. Mon Laferte visual” por un mes más, hasta el 16 de marzo.

“Demandamos que el Centro Cultural Parque Cultural de Valparaíso garantice el respeto irrestricto a los compromisos adquiridos con los artistas, evitando que la programación cultural sea manipulada por intereses externos ajenos a su propósito original”, agregaron en la carta.

También, indican que esta situación no sería solo en ese recinto, sino que se vivió lo mismo en Matucana 100 y el Centro Cultural Gabriela Mistral.

Incluso, el medio El Mostrador destaca que esto ya lo había sufrido Mon Laferte el año 2020, cuando artistas mexicanos también reclamaron por los privilegios que ella recibía, solo por ser famosa en la música.